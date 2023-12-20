不是你不愛你｜譚旻萱壓力爆煲喪喊 熒幕初吻跟陳昊森咀到缺氧 (22:13)

被網民冠以「籃球女神」之稱的譚旻萱（Mandy），初登大銀幕便獲導演葉念琛賞識，於電影《不是你不愛你》擔任女主角，戲中與陳昊森、梁仲恆及陳嘉寶周旋四角戀。

葉念琛表示Mandy是第18代阿寶，亦是最Man、最貼地的阿寶，性格爽朗男仔頭，第一部戲便擔任女主角，可能也有壓力。Mandy稱壓力來自戲分多，擔心處理不到，她說：「老實講，冇乜信心，最初拍攝時覺得自己一直都做唔好，更試過忟到走出鏡頭，喺導演面前喊，喊完再拜託導演可唔可以再拍多一次？前期經常處於呢個狀態，返到屋企常攝高枕頭諗，點樣先做得更好，畢竟呢個角色有很多情緒轉變，驚表達得唔好，不過導演超好，喺現場為我心理輔導，不停安慰我。」

她透露最後一場戲要喊足10幾個鐘，本身沒有技巧可以這樣做，拍攝前就決定單獨困自己在廁所，讓自己平靜去投入角色，她說：「現場大家都搵唔到我，導演一度以為我返咗屋企，經理人搵咗半個鐘先搵到我，仲攞咗飯盒畀我，我就索性喺廁所面壁放飯。」

Mandy表示戲中是純情真愛，最勁的只有咀戲，她說：「惜惜對我嚟講好緊張，因為係熒幕初吻，仲要做主動，緊張到爆，拍攝前同陳昊森溝通好點做，一埋位我就好勇敢惜落去，佢（陳昊森）表示今次係佢從影以嚟拍得最長一次，因為導演想拍唔同角度，但我哋鼻都好高，一路拍一路頂住，雖然畫面好浪漫，但鏡頭背後都有艱辛，一口氣惜4分幾鐘，拍完我哋都有少少缺氧。」

梁仲恆飾演暗戀阿寶角色，一直默默付出，並沒有被安排拍咀戲，他笑道：「我都想惜，但冇，只係拖手仔，總算有啲揸拿，好過乜都冇。」問是否本色演出？他說：「我都有試過默默付出，但冇收成，已經係好耐之前嘅事，𠵱家未有機會默默付出，繑埋雙手等運到，不過如有女仔好似戲中阿寶咁主動，都會考慮下。」

（即時娛樂）