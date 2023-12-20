台慶頒獎禮2023｜入圍視后10強感滿足 吳若希指對手太強：唔係諗住爭嘛 (21:21)

龔嘉欣與吳若希提名視后十強，嘉欣回想臨危受命主演《靈戲逼人》，沒有時間做足準備，要在人鬼話題劇做到突破經典，壓力好大，非常感恩劇集受到觀眾歡迎，故會對自己保持一定信心，但面對阿佘與施嬅兩位強勁，已經不敢想太多：「我每年出席頒獎禮都平常心，入行15年仍然覺得自己很喜歡拍劇，有好多演員未合作過，都想跟阿佘與施嬅合作。」

吳若希直言能跟佘詩曼（阿佘）、李施嬅躋身候選視后之例，已感滿足：「對手太強，佢哋一個攞視后，一個攞大灣區最喜愛TVB女主角，唔係諗住爭嘛？不過我一定會扮靚靚參加頒獎典禮，不請我都自己揸車過去。」

戴祖儀與何沛珈入圍「飛躍進步女藝員」，祖儀讚對方是好好競爭對手，因為大家都很勤力，又笑言以前提名獎項，試過被爸爸取笑揀運動衫參加頒獎禮陪跑，但自覺今年表現大躍進，除了一劇接一劇，戲分亦愈來愈多，恨有獎項的認同：「提名都未夠開心，我希望攞到獎會真正開心，今年我會扮靚著性感，希望可以上台啦！我最近同期接演3部劇，拍《非份之罪》被武指睇起，親身拍動作碌落山，碌了幾次，真係飛躍。」

何沛珈今年參與劇集、主持和司儀演出，被大讚勤力，她稱要多謝公司台前幕後給予機會，覺得好滿足：「我不斷有自我檢討，希望做得更加好，今次未必夠祖儀強。」

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（即時娛樂）