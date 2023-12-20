金手指｜蔡卓妍咀梁朝偉 唔怕變公敵 劉德華2部戲同期上映 變「自己打自己」 (22:24)

由劉德華﹑梁朝偉﹑蔡卓妍（阿Sa）﹑方中信和任達華等合演的英皇電影《金手指》，將於12月30日全球公映。今晚（20日）《金手指》在圍方英皇戲院plus+舉行首映禮，除了華仔﹑偉仔及阿Sa外，楊受成與太太率旗下歌手藝人包括陳家樂﹑泳兒﹑沈震軒﹑湯怡﹑洪卓立﹑周家怡和溫碧霞現身，就連要在澳門舉行演唱會的張敬軒，亦有撐場，不過軒仔為了保重身體，所以戴口罩出席，而偉仔太太劉嘉玲也有亮相，場面星光熠熠。

現場吸引逾千名粉絲到場，企滿商場3層。阿Sa在戲中演偉仔背後女人，阿Sa要「裝假胸」上陣，她表示跟兩位影帝拍攝時，不是太緊張，反而緊張自己表現多些。由於她在戲中要跟偉仔咀嘴，笑問會否擔心成為女粉絲公敵？阿Sa說：「搵食艱難呀，又要裝胸作勢，個胸係特技，唔係攝入去，係黐上去。」笑問是否裝完假胸後，不羨慕大胸？阿Sa直言一向都唔羨慕：「因為我都有，使乜羨慕？」問偉仔會否盡量避免望阿Sa上身，他笑說：「唔會啩？點會呀？」

華仔表示《金手指》不是拍得最輕鬆電影，但也拍得舒服，同時亦有壓力，因為想自己有表現，問他自覺戲中表現如何，華仔笑說：「very good﹗」他同期有另一部電影上映，變成「自己打自己」，他無奈說：「冇法啦，我都唔想，兩間唔同公司。以前都試過，唔好畀人講到好似兩部戲要打咁，最好兩部睇晒，每部睇好多次。」

他們表示將有謝票活動，偉仔直言較少參加謝票活動，但曾在內地參與過，問他感覺如何，他表示都是跟觀眾交流，問他會否習慣？他說：「都係咁，睇下觀眾有乜反應。」談到昨天（19日）林海峰在電台節目內，將《阿飛與阿基》講錯做《咖喱辣椒》，偉仔聞言大方說：「唔緊要，朝早未瞓醒嘛。」

（即時娛樂）