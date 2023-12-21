謝君豪憑《毒舌大狀》膺最佳男配角︰今年有個圓滿句號 (14:21)

謝君豪昨晚（20日）出席在澳門舉行的「第四屆新時代國際電影節金揚花獎頒獎盛典」，憑電影《毒舌大狀》獲「新時代最佳男配角獎」，從新婚的馬國明手中得到獎座。演技再一次獲得肯定，謝君豪表示2023年收穫滿滿，這晚獲得最佳男配角獎令今年有個圓滿句號。

謝君豪領獎時多謝導演吳煒倫及台前幕後團隊。他在後台受訪時難掩興奮︰「真係好開心，因為《毒舌大狀》可以攞到呢個獎，我覺得非常之榮幸﹗有大家嘅認可好似打咗支強心針，非常多謝大家﹗今年係非常感恩嘅一年，攞咗3個榮譽，依家攞埋呢一個獎就過年，係一個新年禮物。」

謝君豪寄望來年繼續有好作品帶給觀眾，他表示下周起與王菀之、梁仲恆演出舞台劇《天色》，有份演出的電影《飯戲攻心2》將於農曆新年上映，他非常期待，希望大家會喜歡。有傳媒指謝君豪在內地有大班少女粉絲，謝君豪聽到後非常驚喜︰「我都幾驚奇，即係做演員最緊要有觀眾支持，好可能我哋演開舞台劇，即係一上台有觀眾捧場就係最緊要，所以佢哋支持對我嚟講係好重要，好開心，好感謝。」

這晚出席頒獎禮的還有高海寧、馬國明、林保怡、錢小豪、龔慈恩、洪天明、艾威等，大家上前恭賀謝君豪，把握機會合照寒暄。謝君豪說︰「今日見到好多朋友，馬明啦，因為好多年都無見過佢喇，好耐之前同佢合作過一次，仲有斯琴高娃老師、高群書導演、文雋導演，好多人就似大家去聚舊。」謝君豪也恭喜斯琴高娃獲得終身成就獎，林保怡同樣憑《毒舌大狀》獲得「新時代最具魅力男演員」。

（即時娛樂）