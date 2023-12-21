MIRROR《12怪盜》明年復活節上映 海報及預告片曝光 (15:22)

男團MIRROR全員主演的電影《12怪盜》將於明年復活節上映，電影公司今天在官方Ig公開《12怪盜》的正式海報及預告片。12子在戲中除了有動作、飛車、爆破場面，亦以「鏡式幽默」搞笑，一時變身酒店職員，一時就全副武裝上陣，更開口自嘲︰「我哋怪盜呀﹗超級英雄呀？」除了MIRROR 12子，楊偉倫亦有份主演，ERROR及葛綽瑤就客串演出。

電影公司在Ig寫着︰「【《12怪盜》正式海報 2024年復活節 MIRROR全員燃燒團魂 12個人一條心】『怪盜公會』旗下王牌『12怪盜』，收到波士指令，2024復活節準備行動！12位天才怪盜各自身懷絕技 —— 怪盜Ian擅長策劃、怪盜KT精通催眠、怪盜Stanley擅於竊聽、怪盜A.Lo身手靈活、怪盜Edan游繩技術一流、怪盜Jer可以瞬間變裝、怪盜Tiger懂得遠距離讀唇、 怪盜Alton擅長網絡攻擊，是世界級駭客、怪盜AK掌握動物傳心術、怪盜Lokman熟悉解鎖技術、怪盜Frankie第六感最強，而怪盜Jeremy則天生擁有超級記憶力，閱讀大量資料過目不忘。為了世界和平，12位緊急集合！燃起團魂！合力完成難度SSS級任務！一起期待MIRROR 首部偶像式喜劇《12怪盜》 ！大銀幕見！」

（即時娛樂）