《新聞女王》明晚2小時大結局 佘詩曼李施嬅鬥戲高手過招 (17:59)

Man姐被家妍、佐治及飛爺輪流夾擊及奚落時，先是不吃眼前虧微笑準備離去，但隨即轉身兼一秒變臉怒瞪，及舉起手上電話狠狠指着家妍。Man姐雖然沒說話，卻憑眼神說出「你哋睇住嚟」5個字。（大會提供 / 明報製圖）

無綫台慶劇《新聞女王》明晚（22日）播出兩小時大結局，昨晚劇情講述文家軍重心成員曉薇（何依婷飾）及Cathy（高海寧飾）相繼離職，令Man姐（佘詩曼飾）陷入困境，此時爆出轟動全城的尋妻事件，劉艷（王敏奕飾）、張家妍（李施嬅飾）及佐治（馬國明飾）等持不同看法。劉艷因擅闖民居被捕，Man姐找來家妍前男友邵律師（高鈞賢飾）救駕。家妍靠偷去劉艷的獨家片段贏盡焦點，事後假仁假義向Man姐道歉實質攞威。佘詩曼與李施嬅在這場戲中「眼神互片」、「有骨單打」，戲味十足。

最後幾集，佘詩曼昨晚再發揮其視后級演技。Man姐看着劉艷訴說新聞初心時露出憐愛及認同的表情，再加上在回憶片段中展現的稚氣及對初心的堅持，演活了Man姐的成長及潛藏內心的善良。另外，Man姐在另外一幕戲中被家妍、佐治及飛爺（鄧智堅飾）輪流夾擊及奚落時，先是不吃眼前虧微笑準備離去，但隨即轉身兼一秒變臉怒瞪，及舉起手上電話狠狠指着家妍。Man姐雖然沒說話，卻憑眼神說出「你哋睇住嚟」5個字。

飛爺等人將在今晚（21日）繼續追擊Man姐，煽動員工聯署反對及投票罷免改革Prime Time，當中包括變節的文家軍。在Man姐最無助之際，文家軍忠臣Ivan（何廣沛飾）着眾人將投票推遲至香港專業新聞獎後才進行，成功為Man姐解圍，Ivan更會終極自揭對Man姐忠心耿耿之謎。Ivan這角色很受內地觀眾歡迎，除因每次夜會Man姐都要11點離去而獲封「11點哥」，還因對Man姐所有決定均逆來順受獲封「全劇最忠心人物」。

一心改革Prime Time的Man姐選了王偉（林正峰飾）擔任頭炮男主播後，因擔心被視為文家軍第二把交椅的Ivan不開心，叫了他入房心理輔導，告訴他自己選擇王偉的原因。Ivan聽畢低頭傻笑，換來Man姐沒好氣追問：「你笑咩呢？」此時Ivan關掉Man姐辦公室的窗簾，情深款款表示`：「你解釋得即係緊張我啦？你唔使講喇，我揀得跟你，就選擇信你，無論你想我點，我都會照做。」何廣沛談到這場戲時說︰「我好鍾意呢場戲，要歸功阿佘同我開親工都用Ivan BB稱呼我，無論幾遠見到我，都會：『Ivan BB你返嚟喇』，令我更容易去代入段關係，真係好多謝阿佘嘅帶領，令到我拍情感戲時自然流露。」

他表示當初接到樂易玲電話即答應演出，更馬上減掉12公斤兼喪操腹肌，由圓臉男變成凹臉男。對於Ivan的戲分不多，何廣沛不介意，表示為了突出Ivan對Man姐的仰慕及暖男度，他在角色設計上花了不少心思。何廣沛說︰「好似幫Man姐磨筷子，同埋Man姐之後攞獎時喺台下幫佢拍片咁。」談到角色在內地爆紅，他笑指全靠與Man姐最後Bad Ending：「呢件事引起唔少女性粉絲瘋狂圈粉Ivan哥。」

（即時娛樂）