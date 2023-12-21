52歲朱茵票選「靚到癲女星」第7位 黃貫中︰邊個靚過我老婆 (20:27)

52歲朱茵早前在網民發起的「一人一個靚到癲嘅女明星」投票中排行第7。丈夫黃貫中（Paul）日前與她一同拍攝造型照時得知後笑言︰「第7位？前面6個係邊個？邊個靚過我老婆，有冇搞錯？冇可能！」朱茵貴為一代女神，黃貫中表示最欣賞太太的性格及內在美︰「相處咁多年，外表幾靚都會對厭，一個人最緊要內在，真㗎，唔好以為我講風涼話，其實我真係欣賞佢內在美多過外在美。」朱茵感謝投票給她的網民︰「好開心！覺得好光榮！大家仲記得我，對我嚟講係一個好大嘅支持。其實靚係各花入各眼，冇一定準則，我覺得最緊要係有自信、心情開朗，所以我盡量保持好心情。」

聖誕將至，兩人表示今年會留港過節。朱茵說︰「今年會玩真聖誕樹，第一次放真嘅聖誕樹喺屋企，原來成間屋都會香晒，而且我哋提早佈置聖誕裝飾，其實已經好多年冇掛呢啲裝飾，今年係隆重其事，同埋我哋有共識，今年會買好多聖誕禮物放晒喺聖誕樹，然後大家抽。禮物係其次，我覺得最重要係嗰份精神，諗啲小心思𧨾屋企人，因為回憶係攞唔走。」朱茵表示新一年會在工作上給予觀眾驚喜，挑選好劇本拍攝電視劇及電影。黃貫中則表示來年將集中精神出唱片︰「呢隻碟錄咗好耐，成10年，希望有個圓滿嘅結束，所以全副精神會放喺隻碟度先。」

「一人一個靚到癲嘅女明星」是11月一個討論區的網民投票結果，以票數選出前10位名單，如下：

第一位：鍾欣潼

第二位：雲浩影

第三位：蘇雅琳（Ivy So）

第四位：李佳芯

第五位：張栢芝

第六位：陳穎欣（Yanny）

第七位：朱茵

第八位：蔡思貝

第九位：林愷鈴

第十位：袁澧林

（即時娛樂）