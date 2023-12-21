李駿傑愛情三部曲完結篇《獨角獸之戀》：送給Unicorn (22:38)

李駿傑（Jeremy）今年推出愛情三部曲，繼《You First》、《Fever》，最後一首《獨角獸之戀》。他參與作曲，這是一首情歌，也是他送給Unicorn（粉絲暱稱）的作品。他說：「今次風格變做一個我自己未嘗試過嘅輕快、R&B歌曲，因為想今年三部曲有個好好嘅完結。一段感情當然希望開開心心繼續落去，甚至白頭到老，創作嘅時候寫咗一啲開心嘅Melody，覺得好啱作為呢個三部曲嘅完結，後來覺得好似諗唔到更好嘅Verse以及其他部份，就問吳林峰可唔可以幫手寫，佢好好人就幫我完成呢次創作。」

Jeremy稱製作之始並未打算寫獨角獸，一心想做一首很完美戀愛感覺，開心、甜蜜的情歌，但後來覺得可以一曲二用，表面是一個完美的愛情結局，同時是他對Unicorn的感謝。他說：「原本首歌係諗住叫《U And I》，但填詞人Oscar一開始就畀咗《獨角獸之戀》呢個Option我，又覺得呢個名幾特別又容易記，所以就用咗呢個歌名。」

《獨角獸之戀》再次選擇在台灣拍攝，原來是有原因，他說：「腦海入面覺得台灣係一個好啱拍拖嘅地方，可能因為自己睇好多台劇長大，好多好浪漫感覺喺台劇入面吸取。《獨角獸之戀》嘅氛圍好適合喺台灣拍攝，所以再一次去咗台灣。另外，MV入面嘅景，如果喺台灣拍就會多啲選擇，因為台灣地方大，多大自然嘅地方，安排拍攝行程上較方便。」

（即時娛樂）