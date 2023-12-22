遺憾陪伴未夠多 黃心穎憶亡父落淚︰幸他見到我重新振作 (00:12)

黃心穎（Jacqueline）2019年因爆出「安心事件」，事業、形象跌入谷底，一夜間失去一切。4年後的今天，各人已事過境遷，許志安沉澱後獲太太鄭秀文原諒，計劃明年舉行香港演唱會；馬國明與心穎分手後戀上湯洛雯，兩人早前已拉埋天窗；心穎選擇以歌手身分從音樂路上再出發，早前亦已跟拍拖3年多的樂隊RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）結婚。新婚未夠兩個月，75歲爸爸黃沛霖離世，心穎這天雖然打起精神為早前推出的新歌《I Sleep》宣傳，但提到亡父仍難忍淚水︰「爸爸離世，我最大感受是什麼都不重要。無論有幾好幾差，到最後一刻，相信最在乎是有沒有好好陪伴最愛的人。我最大的遺憾是陪伴他不夠多，幸好能讓他見到我重新站起來﹗我要警惕自己多陪母親，不能重複這個錯誤﹗」

回想當年「安心事件」爆出後，心穎自言當時的她「三魂唔見咗七魄」、「唔知點做」，更試過「諗埋一邊」，對家人的安慰聽不入耳，最後在好友陪伴下出走美國。「爸爸曾致電到美國罵我，我邊聽邊哭... 最痛心是看到家人被追訪，知道自己令他傷心和擔心。我對爸爸內疚，不是因為那件事，而是我可以陪伴他多一點。」心穎透露當年曾被同行轉發「安心事件」的新聞揶揄，她雖自知很錯，被人罵也應該，但朋友對自己這樣，當下難免會不開心。「當時我可能沒發覺自己的錯有幾大，慢慢發現原來牽涉、連累了很多人，內疚、愧疚愈來愈大，沉澱後知道這次做錯的後果原來是那麼大。後悔嗎？我唯一最後悔的是沒想過別人感受，傷害了別人。其他事，做了就只能承擔，不能說『後悔』這兩個字。」

當時的她賠上事業後，亦輸了愛情。馬國明選擇分手，心穎覺得很合理︰「從他的角度想，亦可能是不會再一起了﹗我覺得如果不是有問題，也不會發展到這一步。不再一起，我諒解，也沒想過會否復合。」如今她與馬國明各自找到幸福，心穎亦感恩︰「幸運的是，大家也繼續向前行，亦過得好。我祝福所有人，更要祝福曾受事件影響的人﹗重提事件，我不是想說當時有幾差，而是想講，即使有幾差也會遇上為自己打氣的人。你會發現有好的人出現，斷捨離一些以為是朋友的朋友。日子雖然艱難，也會捱得過。」

欲知專訪詳情，請留意12月22日明報娛樂版。

（即時娛樂）