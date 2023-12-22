黃心穎愛泥鯭夠Man好保護自己︰可以跟這個男人生活下去 (00:14)

黃心穎（Jacqueline）2019年在「安心事件」後雖然跌入人生低谷，卻遇上真命天子 - 樂隊RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）。泥鯭陪她走過艱難時期，兩人2020年一起，拍拖3年幾，今年10月尾結婚，攜手展開人生新篇章。兩人相戀在「安心事件」後，心穎從沒想過泥鯭如何看她。「很記得當時泥鯭約我吃飯，我反問他︰『怎會有人想約我食飯？九成九會被人影到。』他說︰『不用怕，表示應着眼這一刻開始，不應考慮其他事。過去的事，就由它過去。』當時我覺得這個人的想法幾成熟。」

跟泥鯭一起，心穎覺得很舒服︰「我最喜歡他的，是他常給我很Man的感覺。他很惜我、很保護我，完全沒私心。這很難得﹗他鼓勵我所做的一切，都是以我為先。因為我喜歡，他才叫我去做；不會因為想我多留在家，而叫我不要做。」

泥鯭求婚時，心穎雖然也覺得有點快，但沒想過拒絕。「當時覺得可以跟這個男人一起生活下去，看到將來可以在一起，這是我從來沒有的感覺。」泥鯭當日在家裏，在兩頭愛犬見證下求婚，雖然簡單，卻最令心穎開心。「如果現場佈滿氣球和鮮花，我會害怕。他這樣做就對了﹗家人很支持，大家也很開心。爸媽覺得女兒找到個好男仔照顧，已經很開心。」

新婚個幾月，心穎覺得生活沒很大分別。「我們婚前已一起住，現在只是稱呼上不同。從前跟兩隻小狗叫他做『爸爸』，現在改口叫『老公』。生孩子？我會先調理好身體。我已34歲，不年輕了，想快一點。我們也喜歡小朋友，將來會親自照顧孩子，不假手工人。」

欲知專訪詳情，請留意12月22日明報娛樂版。

（即時娛樂）