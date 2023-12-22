定情愛犬做MV主角 黃心穎藉新歌分享人生領悟 (00:17)

黃心穎（Jacqueline）早前推出第3首單曲《I Sleep》，歌曲內容描述她如何面對人生低潮。「這首歌是我在2020年創作的，當時是我最低潮的時候，想抒發自己失去一切的感覺。開始時，我只想睡覺，後來發現寫作能抒發不好的情感，到最後要清醒了，要重返現實世界。歌曲描述我最後失去了很多，但得着比失去更多。外界可能不是這樣想，但我是當事人。我不敢說得到比失去多很多，其實好與不好的事也是種得着。」

《I Sleep》是心穎第一首灌錄的歌，當時仍是男友的黎萬宏（泥鯭）鼓勵她，還先安排她到音樂學校上課一年半。「我當時沒工作，上學在某程度上救了我，令我有精神寄託，慢慢下來就沒那麼多負面情緒，上學時很開心，感覺很實在。第一次錄音時，我有很多懶音，自己也接受不到，現在推出的是我重錄的版本。」

《I Sleep》的動畫MV主角是心穎與泥鯭其中一隻定情愛犬「Love」，小狗「Love」亦是心穎的其中一個得着，因此決定以「Love」來演繹歌曲所描寫的得失。心穎回憶當年從美國回港後，收到泥鯭的「加油」短訊，跟對方才由網友發展成久不久會聊天的真正朋友。「直至我問他關於領養唐狗的事。當時我們未拍拖，他也沒有追求意思，我們都只是以電話聊天。不過，我當時愛收起自己，除了他，完全不與別人溝通。某程度上，都是對他有意思才這樣。後來，我們發覺幾適合，他也會借小狗做藉口，之後就自然地在一起了。」

欲知專訪詳情，請留意12月22日明報娛樂版。

（即時娛樂）