新聞女王｜視帝陳山聰壓軸登場 演活輕度弱智爸爸 (13:32)

無綫台慶劇《新聞女王》今晚（22日）連續兩小時大結局，視帝陳山聰壓軸登場，飾演輕度弱智爸爸賴志雄，因女兒嘉嘉無故墮樓身亡兼一直求助無門，最終持刀及炸彈走進校舍脅持人質，其間更因受刺激而一度失控，牽涉其中的Man姐（佘詩曼飾）亦因此身陷險境。內地平台早前已播出大結局，山聰的演技贏得好評，有網民稱其演出令人想起經典劇集《大時代》中由劉松仁飾演的方進新。

山聰放下有型外表，飾演基層家庭的輕度弱智爸爸，舉手投足、表情聲線均入型入格，演活失去女兒的痛心、無助及絕望。他表示︰「我相信呢個係我入行以嚟其中一個真係幾難演嘅角色，當時鍾澍佳總監製同我講要拍呢個角色，我都『嘩」咗一聲。我開頭仲同阿佘（佘詩曼）講我嚟客串同佢玩兩場戲，諗住好似Bosco（黃宗澤）咁著套西裝行行企企講兩句對白，冇諗過要搞成咁。作為演員，可以遇到有難度嘅角色，其實好開心。我同戲劇老師一齊研究角色，用咗好多時間去諗到底呢個角色嘅輕度弱智要去到幾多呢？點樣分輕重呢？因為大家對陳山聰有固有印象，佢突然做個咁嘅角色，大家會唔會認同，如果一做錯咗就會有反效果。」

山聰表示為角色設計造型已很頭痛，當時正拍攝另一套劇《奪命提示》的他因髮型所限，如何設計也被指沒半點老土味道，最後決定將頭髮電曲。山聰說︰「呢個髮型係我爸爸以前電過嘅，我係參考佢35年前嘅髮型。雖然只係拍3日，我感覺同拍30集冇分別。第1日朝早06起身已經開始入狀態，收工返到屋企已經攰到咩咁。第2日繼續，過程辛苦但非常享受。今次唔係因為阿佘，我都唔會遇到一個咁好嘅角色。以前同佢合作，佢已經係超班。今次同佢演咗一場好戲，一如以往佢非常有感染力、好易就畀佢帶到入戲，所以拍攝過程好享受，真心希望將來有機會同佢再玩過。」

（即時娛樂）