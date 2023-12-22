陳凱詠快閃港鐵站內獻唱 忽發奇想開車廂音樂會 (14:57)

陳凱詠（Jace）日前出席港鐵藝術舞台快閃活動，將歌曲《練功》唱成《做冬》，與粉絲提前慶祝冬至和聖誕。她說︰「見到大家好開心，因為平時呢度好匆忙，大家都急步走嘅，難得大家放棄啲返屋企嘅時間，真係好感恩。我平時都會坐港鐵出入，都會有人認得我，感覺幾得意。佢哋會冇啦啦走埋嚟講『我依家聽緊你首歌啊』。我平時冇化妝，咁都認得自己，證明佢真係幾鍾意我。」 Jace首次在站內獻唱，感覺新鮮。她忽發奇想，希望有天可以在車廂內舉行演唱會。她說︰「如果帶埋舞蹈員、樂隊上車快閃，好似外國啲歌手咁融入日常生活，應該幾好Feel，講講吓好有火想即刻搞。今日啲粉絲好似幾聽話，叫佢哋一齊合唱都肯開口，可能節日開心啲！」

聖誕將至，Jace將放假幾天休息，叉完電才開始為下月的音樂會做準備。她表示︰「我同馮允謙夾好咗唔綵排住放吓假先，好似溫書咁唔休息讀唔入腦㗎，令自己有更強嘅狀態見大家。難得有假期，把握機會陪吓朋友、家人，因為我係好傳統嘅人，覺得『冬大過年』，但我爸爸唔傳統，去咗旅行唔陪我做節。」Jace將於假期後出席樂壇頒獎禮，她直言不恨有獎，只覺得身為樂壇一分子就要出席。Jace說︰「做完歌同派台後，我唔諗攞獎，最緊要樂迷聽到我嘅歌曲信息。我好滿意今年成績，好多人惜自己，多謝團隊畀我咁豐富嘅一年。」

（即時娛樂）