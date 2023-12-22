新聞女王｜林景程有口難言谷到頸紅 與佘詩曼對戲後直言五體投地 (15:48)

無綫台慶劇《新聞女王》今晚（22日）將播出兩小時大結局。昨晚劇情講述10年前在賊王案頭部中槍的警察梁偉強（林景程飾）原來未死，並奇蹟地蘇醒，Man姐（佘詩曼飾）因而被邀請前往警署助查。梁Sir蘇醒雖然令Man姐釋懷，但同時成為佐治（馬國明飾）打擊Man姐最強武器。佐治以連串引導性問題引導梁Sir講出對Man姐不利的說話，再將Man姐當年在賊王事件片段中極具爭議性的一句說話「記者唔應該介入現場，報道先至獨立客觀」在新聞時段播出，帶領對Man姐不利風向。事件曝光後，Man姐人間蒸發，佐治到車房見陳子傑（譚俊彥飾），務求挖出進一步對Man姐不利材料。

梁Sir腦部中槍兼昏迷多年，蘇醒後十分蒼老，活動能力極差，只能應付簡單對答，費盡力氣才能說出每個字，主要靠眼神表達自己。他接受佐治訪問時，因極度用力想表達自己導致頸部紅了大遍。林景程為了演得更有說服力，拍攝前為掌握梁Sir的說話節奏而反覆練習。他說︰「個角色需要講好多對白，好容易因為想盡快交代啲嘢而講快咗，所以一定要好狠心去投入角色，令到角色講嘢時無論如何都要持續地慢同弱。」身為物理治療師的林景程除了資料搜集，也研究角色的肌肉協調。他說︰「主要參考番腦創傷或中風病人嘅個案，始終梁sir爆過頭又昏迷咗咁耐，應該有一個好大嘅痕迹，可能係癱或者完全講唔到嘢。呢個角色講嘢時要好費力，好似諗到個字但因為嘴部肌肉協調唔到，要好大力谷個字出嚟。喺肢體形體上，我冇乜戲可以做到，因為要郁唔到，唯有靠多啲面部表情、眼神同聲線去表達，呢個反而最難掌握，驚拿捏得唔好會變咗作狀。」

梁Sir將在今晚大結局約Man姐飲茶，Man姐向他道歉及遞上支票希望予以補償。梁Sir卻說︰「我約你唔係要賠償，我要接受現實，冇得怪人。我昏迷咗，但我知你成日探我，追唔番就向前望，我昏迷10年，你10年瞓唔着，計落都算打和。」林景程談及這場戲時，直言對佘詩曼佩服得五體投地。他說︰「以我嘅程度，拍喊戲係好難將感情hold得好耐，但佘詩曼hold得耐得嚟又好完美。呢場戲係拍咗我先，佘詩曼只係鏡頭後幫手畀戲，但我一路講對白都一路見到佢眼有淚光，差唔多喊出嚟咁。我盡快做好自己嗰Part，等大家快啲轉機位拍佢。佘詩曼正式演時，佢嘅眼淚情緒比之前更加有、更加靚。我覺得真係好犀利，佢拍呢場戲一Take過。好開心同有幸可以同咁頂級嘅演員對到一場戲，見識到一個頂級演員係可以咁樣運用情緒。」

（即時娛樂）