開心速遞｜呂慧儀指張景淳已重返劇組 蘇韻姿未有歸期 (17:26)

周嘉洛預告將拍攝新劇，又要暫別《愛‧回家之開心速遞》一段日子。呂慧儀今天（22日）出席劇集宣傳活動時，贊成嘉洛趁年輕多外闖，參與其他劇集拍攝。談到劇中飾演其丈夫的緋聞男友張景淳，她表示對方已回歸了劇組一段日子，只是為保持神秘感而那麼遲才流出消息。呂慧儀指張景淳這次「回家」後應不會再離開，令「龔水戀」的劇情繼續發展下去，但這天因病了沒現身。至於被調離劇組的蘇韻姿，呂慧儀說︰「我知道幕後寫劇本很辛苦，期待收到驚喜﹗可能她發展得有聲有色，我們會去隔籬廠探望她。」今天冬至，呂慧儀表示這天及下周聖誕都要開工，打算食飯時加餸，買咖啡、炸雞髀及雪米糍，令自己有多點節日氣氛。她表示已為兒子準備好聖誕禮物，亦已預留時間陪他吃薄餅慶祝。

同場的林淑敏表示近日要在寒冷天氣下起牀很大挑戰，因此常幻想能放假。許家傑卻唱反調︰「我很喜歡返工，天氣寒冷能增添聖誕氣氛。我已報名參加兩個賽跑活動，今個聖誕要練跑。我會跟黃嘉樂跑半馬，相信幾千人一齊起跑的場面十分震撼。我視張繼聰為偶像，雖然他工作很忙，但聽說他跑半馬的成績也很快。」林淑敏透露也將以無綫代表名義參加10公里賽事，惟近日疑哮喘發作，未知屆時能否落場。她說︰「家傑鼓勵我，備戰是為將來的賽事準備。我會保重身體，盡量去玩，志在參與。聽說蔡思貝跑得快，我以她為目標。」

（即時娛樂）