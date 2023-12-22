聲夢飛行2023｜炎明熹壓軸登場 5個字形容公司合約年期 (18:21)

炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美、詹天文、黃奕斌、冼靖峰、潘靜文及林智樂等15位首屆《聲夢傳奇》畢業生，昨晚（21日）於九展Star Hall舉行《聲夢飛行What We Become Live 2023》。Gigi既沒有在開騷時聯同14位舊戰友一同登場，亦與Chantel齊齊缺席After Class的演出部分，改由文凱婷頂上與鍾柔美、詹天文跳唱歌曲《Queencard》。一身黑白成熟打扮的Gigi於演唱會尾聲時出場，獻唱《Little Magic》及《新聞女王》片尾曲《Crystal Clear》，順道為自己角逐音樂頒獎禮獎項拉票。安歌時，首屆《聲夢傳奇》畢業生才齊人現身舞台，合唱歌曲《拼圖》及《造夢時學會飛行》，又捧出蛋糕為17歲生日的鍾柔美慶祝。眾人相隔兩年再同台，詹天文及姚焯菲忍不住落淚，場面感人。

Gigi近日因社交網顯示的「工作聯絡方法」只有其個人電郵而引起外界猜測，她昨晚騷後受訪被問到是否離巢時口快快說了句「還未」，助手見狀即時代答「沒有」。Gigi隨後解釋︰「外界有幾個渠道可聯絡到公司，那電郵是其中一個，比較直接及方便聯絡到。與公司的合約還有多久？漫步人生路！」鍾柔美被問到生日願望是否After Class能齊人演出時說︰「心想合體，一開始就是永遠一齊，我許願我們......」Gigi突然阻止鍾柔美說下去，稱說了出來就不靈驗。詹天文說演出尾聲時想起上次《聲夢》演唱會的回憶，因此哭了出來，更影響了Chantel。

（即時娛樂）