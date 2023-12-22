未婚夫全力支持 李施嬅繼續衝事業 觀眾肯定勝過視后獎項 (23:45)

李施嬅是公認的好戲之人，於台慶劇《新聞女王》的演出不比女主角佘詩曼遜色。曾患甲狀腺疾病的她為《新》劇做準備時，曾因壓力太大致身體免疫力指數波動，暴瘦後暴肥，要再食藥控制病情。入行20年，拍劇近40部，代表作有《金宵大廈》系列，多次跟視后寶座擦身而過。施嬅認為要贏這個獎一點也不易︰「做了很多年也拿不到，尤其每次有人認為無綫是否應頒這個獎給我時，我也發現對手很強，如惠英紅、楊千嬅、佘詩曼，所以就不想太多。這些事，我控制不來，有獎開心，沒有也不灰心。我不是沒得過獎，人生去到這階段，最重要是觀眾的認同和肯定。最近有觀眾及新聞主播讚我演得自然，我非常開心，證明沒白費努力，收穫超出預期。」

劇中的張家妍要在工作與婚姻之中作出選擇，最後為事業放棄了另一半。現實中的施嬅幸福得多，演藝工作獲得未婚夫車崇健（Anson）全力支持。曾患甲狀腺疾病的她為《新聞女王》角色做準備時，曾因壓力太大而要再食藥，Anson也沒有怪責。「他也是個工作狂，所以不會阻止我做喜歡的事，不會像劇中的邵律師一樣，要張家妍結婚生仔。」

施嬅與Anson 2021年宣布訂婚後，婚事未有新進展。施嬅表示當時疫情下不好辦婚禮，疫情後工作開始忙，大家又是工作行先，因此沒時間想太多。「一紙婚書不代表幸福。媽媽那一代可能認為女人要結婚生子，才有個美滿幸福的家。現在這年代，女人不結婚也不應被歧視，被人認為是不夠好。大家也可有自己的選擇，找一個最開心的生活方式。辦場婚禮似參加台慶，很疲累。我們覺得沒壓力就最舒服，穿上短褲、拖鞋在家相聚已很開心。只要有福氣，即使沒子女也不會不開心。我雖然喜歡小朋友，但不一定要自己生才是圓滿。或許大病完，心態更開放，盡量令自己開心、平靜，不要令自己有壓力，不要框死自己。」

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（即時娛樂）