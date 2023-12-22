跟湯洛雯互相稱呼老公老婆　馬國明：幾爽又好Sweet (22:01)

馬國明今晚（22日）出席澳門舉行的《新聞女王》大結局直播活動，婚後首次見傳媒，他前日已復工，笑言要掙錢但並非掙奶粉錢。問他是否泰國的婚禮花了很多錢？他說：「結婚是開心事，我是男人要養家，要復工掙錢，不可以再休息，我都是打份工，不是富二代唔使做。」至於蜜月的安排暫時未許可，之後會補番，說﹕「老婆（湯洛雯）好想睇北極光，看有沒有機會，但最快要明年，在劇與劇完工之間可否抽到時間去睇。」

問他是否還要努力掙奶粉錢？他表示隨緣，這方面沒有壓力。在蘇梅島有否努力「造人」？他笑笑口﹕「呢啲唔講。總之有的話，我們會欣然接受上天給我們的禮物，最多接受兩個小朋友，驚分不到時間陪伴他們，現在教育小孩要花很多時間和心思，所以都是一個起兩個止，沒有亦沒所謂。」

到泰國觀禮的兄弟姊妹都被感動流淚，馬明說﹕「他們喊晒，我和老婆冇喊，很開心，有這麼多人惜我們，我老婆好感動但忍到無喊，我就開心多過要喊。對我而言，跳舞都好難忘，大家都知我幾抗拒跳舞，婚禮這支舞，我感覺到自己是enjoy去跳，可能因為當時氣氛，令整件事好靚，所有賓客企晒起身，我和老婆跳第一支舞，是人生中第一次享受去跳，雖然都跳得不太好，我根底有限，今次起碼不抗拒。（發覺自己有跳舞天份？）一次啫，再叫我跳舞都有點抗拒。」

他跟靚湯已互叫老公、老婆，馬明冧爆，說﹕「被叫老公都幾爽，等咗咁耐，聽到咁稱呼好sweet。」約了鄭嘉穎吃飯未？他說﹕「未呀，回來後最近很忙，我明天要返內地登台，稍為得閒少少才約他，大家咁熟唔使刻意出來食飯闢謠，大家熟唔需要刻意，隨緣啦，有時間先。（他都要份禮給你？）係呀，他話約我食飯畀份禮我，都要等我做完嘢先。」

提到黃心穎最近接受傳媒訪問，再回應「安心事件」。馬明希望大家不要再周旋在這件事上， 說﹕「每個人都已經重新開始，她和我都已經結婚，其實呢件事都不需要再提，好多年前的事，都唔需要提。（她祝福你？）我都祝福她，希望她幸福、快樂，我成日都話大家都重新開始啦，這些咁舊的事情，不需要再攞返出嚟講。」

問到《新聞女王》大結局有否不捨？他表示每個劇都會完結，無話捨得與否，最重要是觀眾喜歡，未知會否拍續集，看導演鍾澍佳和公司安排，相信籌備《新聞女王》之初沒想過會開續集，說﹕「多條線都完了，能否再發展下去就要問佳哥和編審。」

（即時娛樂）