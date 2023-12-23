《新聞女王》大結局｜總監製鍾澍佳公開16大彩蛋 (14:37)

最後5位「新聞女王」共飲一支水的鏡頭，是總監製鍾澍佳拍攝時臨場加插。他說：「這是我作為創作人主觀願望的一種呈現！我打從心底裏也希望如此，不是為了洗白，也不代表和好！在我們真實人生中，那有這麼容易洗白和好，只想表達『搶來搶去為了面前一杯水？為什麼不回頭看看妳身後還有一片汪洋』這個說易行難的小道理。」（TVB Ig圖片）

所有人最終歸屬文家軍還是佐治黨早已暗藏玄機，關鍵在於角色的日常稱呼是中文名還是英文名。文家軍成員的日常稱呼都是英文名，例如Ivan（何廣沛飾）和Cathy；佐治黨成員的日常稱呼則是中文名，如曉薇及王偉（林正峰飾）。（TVB Ig圖片）

第一集的大型巴士翻側意外現場，由於原本擬定的拍攝地點不獲批准拍攝，劇組最後選址無綫電視城的露天停車場，以CG重建場景進行拍攝。（TVB Ig圖片）

首集閃現客串的張頴康，其造型及角色設定是《反黑英雄》中的PTU威哥。曉薇這角色曾在劇集《香港人在北京》出現，她一直跟進的力保集團新聞也是《香港人在北京》中徐港仁（陳展鵬飾）在第1集遇到事件的相關集團。（TVB Ig圖片）

無綫台慶劇《新聞女王》昨晚（22日）大結局，精彩劇情背後原來有16個不為人知的小故事。（TVB Ig圖片 / 明報製圖）

無綫台慶劇《新聞女王》昨晚（22日）大結局，除了黃宗澤客串演出、何依婷飾演的徐曉薇曾在另一部台慶劇《香港人在北京》中以主播身分閃現，總監製鍾澍佳亦公開了16個創作小故事。

1. 《新聞女王》原名是《新聞女郎》，因為佘詩曼落實演後才改名。

2. 原著故事裏沒有飛爺（鄧智堅飾）、華姐（車婉婉飾）及方太（龔慈恩飾）。

3. 全劇只有Cathy（高海寧飾）及劉艷（王敏奕飾）這兩個角色名字，是從原著故事開始便沒有改動過的。

4. 所有人最終歸屬文家軍還是佐治黨早已暗藏玄機，關鍵在於角色的日常稱呼是中文名還是英文名。文家軍成員的日常稱呼都是英文名，例如Ivan（何廣沛飾）和Cathy；佐治黨成員的日常稱呼則是中文名，如曉薇及王偉（林正峰飾）。

5. 導播控制室的戲分，所有顯示屏都是後期才利用電腦效果把畫面加插入去，演員演出時全靠憑空想像。

6. 第一集的大型巴士翻側意外現場，由於原本擬定的拍攝地點不獲批准拍攝，劇組最後選址無綫電視城的露天停車場，以CG重建場景進行拍攝。

7. SNK大樓的外觀全景和相關航拍鏡頭，全是靠後期電腦特效「建造」在將軍澳工業邨的海旁空地上。

8. 劇本設定方太已去世的丈夫在建立SNK傳媒王國前，是一名國際知名體育記者。

9. 劇集總監製鍾澍佳及監製關文深均有份參與演出，鍾澍佳演方太司機，關文深飾演火場事件中的攝影師。劇集其中兩名導演則飾演大結局中脅持人質事件的便衣探員。

10. 原著故事第一場創作的戲，便是Man姐巧遇賊王事件，因而有了應該先拍攝還是先報警這個兩難問題，從而延伸創作出整個故事。

11. 除了曉薇亮相《香港人在北京》，她一直跟進的力保集團新聞也是《香港人在北京》中徐港仁（陳展鵬飾）在第1集遇到事件的相關集團。首集閃現客串的張頴康，其造型及角色設定是《反黑英雄》中的PTU威哥。

12. 除了賊王案及最後的輕度弱智爸爸脅持人質事件外，曉薇妹妹的死也是早在原著劇情裏存在，但死因涉及殉情自殺。

13. 最後5位「新聞女王」共飲一支水的鏡頭，是總監製鍾澍佳拍攝時臨場加插。他說：「這是我作為創作人主觀願望的一種呈現！我打從心底裏也希望如此，不是為了洗白，也不代表和好！在我們真實人生中，那有這麼容易洗白和好，只想表達『搶來搶去為了面前一杯水？為什麼不回頭看看妳身後還有一片汪洋』這個說易行難的小道理。」

14. 劇中主角並沒有食飯場面。

15. 有眼利網民指劇組發布的劇照有不少「消失的場面」，總監製鍾澍佳指影視創作中有deleted scene很正常，他表示《新聞女王》的First Cut原本有28集，但為了更好看便剪成現在的26集版本。

16. 炎明熹的劇集片尾曲《Crystal Clear》，還有普通話版《透徹》。相關版本日前先後在無綫官方社交平台推出短版及原版Official MV。MV除有精華劇集的精彩場面，還加插了炎明熹錄音時的畫面。

（即時娛樂）