聲生不息3｜古巨基講山東話似黐脷筋 韓紅爆毛阿敏小秘密 (15:54)

無綫音樂節目《聲生不息》的第3季《聲生不息 家年華》，移師至J2（82台）播放。12位常駐歌手孫楠、韓紅、黃綺珊、古巨基、陳楚生、王心凌、譚維維、胡彥斌、郁可唯、汪蘇瀧、周深、宋亞軒，張淇及毛阿敏，透過多輪獻唱不同年代金曲，爭奪由現場觀眾票選出來的「時代戰隊」殊榮。

明晚（24日）播出的第1集由何炅擔任現場主持，他宣布今集為首演的下半場，所有歌手將全部登場為觀眾獻唱，引得台下歡呼。節目由胡彥斌、毛阿敏合唱《相思》打開序幕，之後有譚維維與郁可唯合唱《我記得》、孫楠與韓紅合唱《美麗的神話》、王心凌《第一次愛的人》、汪蘇瀧《愛丫愛丫》、宋亞軒與張淇合唱《驕傲的少年》、古巨基與陳楚生合唱《當年情》、黃綺珊與周深合唱《歲月》，眾人最後大合唱《大中國》。

一班歌手在台上跟主持閒聊時，韓紅表示很久沒參加節目，所以顯得有點不自在。她透露18歲開始就視毛阿敏為偶像，所以很榮幸跟她同台表演。不過，韓紅又爆偶像喜歡送人禮物的小秘密。她說︰「我說毛姐的一個故事，她的衣服掛在後台時，假如有人說『你的衣服好漂亮』，她就會叫人表演完之後拿走，非常大方。」

古巨基向張國榮致敬，與陳楚生合唱《當年情》。主持之後分別要求陳楚生以廣東話、古巨基以山東話介紹下一位出場歌手。古巨基聽到要求時先時目瞪口呆，慌忙向身邊祖籍山東的宋亞軒求救。初學山東話的他說到像黐脷筋似的，又似在說「外星話」，自己說完也忍不住笑。何炅笑言︰「我已經完全忘了古巨基原來的聲音，開闢了一個新頻道。」

（即時娛樂）