沈震軒動腦筋回禮陳欣妍百萬名車 結婚有共識要驚喜兼有儀式感 (17:12)

沈震軒今天和女友陳欣妍情侶檔錄影無綫節目《Home即是識》時，表示要玩家居常識為主題的遊戲令他一額汗。他說︰「我們沒請家傭，我和女友對整理家居各有一套，因此不知道怎樣才是標準。女友說我似拍紀錄片的碧咸，見地方雜亂即執拾。我勤力執拾，是因為怕物品放錯了位置會找不到。」陳欣妍笑指她將物品亂放，是想為沒什麼消遣的男友增添娛樂，卻換來是「挑戰我底線」的投訴。沈震軒續說︰「兩個人一起生活要慢慢接受對方。她的浴室用品霸佔了很多位置，我的用品只好遷到另一洗手間擺放。」

陳欣妍早前送百萬名車給沈震軒，被形容為「女友天花板」。她笑指這輛車是男友的聖誕新年、情人節、復活節及往後幾年的禮物，她只是將禮物加起來一次過送給對方。陳欣妍及後認真表示︰「我有份坐車，他會接送我，他是『男友天花板』﹗」沈震軒表示不少看過片段的網民在街上遇見時，也說戥他開心，還問他新車性能好不好。沈震軒說︰「我會想方法回禮給她﹗」

被問到會否想以生BB作為給女友的回禮，陳欣妍搶答指懷胎十月是女人經歷的事，因此生小孩是女方送給男方的禮物。兩人被問到何時結婚時，沈震軒說他們已有共識，希望在一個舒服、少人的地方舉行婚禮。他指女友重視儀式感，因此想在這方面保持驚喜。

（即時娛樂）