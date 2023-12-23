《新聞女王》大結局｜陳山聰自薦拍續集拒再客串 (19:40)

陳山聰客串演出台慶劇《新聞女王》，在結局中現身，飾演校舍脅持人質事件中的輕度弱智爸爸賴志雄。山聰昨晚在《新聞女王結局夜—女王終極直播》活動上受訪，直言因為女主角佘詩曼（阿佘）才參與拍攝。他說︰「我知道係佢拍後，當時就算拍緊《奪命提示》都自薦。我同阿佘講，點都要同佢做場對手戲，就算過鏡都好。」

山聰最初以為自己會像黃宗澤一樣，穿到西裝骨骨有型地現身，豈料總監製鍾澍佳安排了「輕度弱智爸爸賴志雄」這個從未試過的角色給他。山聰說︰「我即時心情一沉，好大壓力﹗『賴志雄』係個好難遇到嘅角色，但好難演。當日係監製親自拍攝，我都特別請戲劇老師從旁指導，加上有阿佘在旁帶動情緒，希望大家都會喜歡呢個角色。」

談到身為視帝的他願意客串演出，山聰直言︰「首先唔好講係咪視帝，我同阿佘係好朋友，佢離開無綫時，我啲戲仲係麻麻哋。事隔超過10年，佢難得返嚟，我點都要舉手。今次我真係過足戲癮，雖然拍得好辛苦，但好耐冇試過咁爽。續集？唔會唔搵我卦﹗我今次老實不客氣，唔要客串﹗」同屬好友的佘詩曼、李施嬅均成為視后大熱，山聰笑言︰「唔好問我﹗公司一向多驚喜，可能雙視后呢，留番畀觀眾投票決定。投畀邊個？唔好問我。投我喇，我今年入圍男主角同男配角。」

（即時娛樂）