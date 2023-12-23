梅艷芳紀念展｜劉培基捐出好友生前獎座 讚古天樂爽快答應出席夠義氣 (20:37)

紀念梅艷芳逝世20年的「絕代芳華‧梅艷芳」展覽，將於明天（24日）起於香港文化博物館舉行。梅艷芳生前的好友劉培基、古天樂（古仔）、曾華倩、經理人王敏慧（Marianne）等今日現身記者會，呂方與傳有財政問題的太太伍惠寶亦有現身，但婉拒受訪。劉培基捐出珍藏多年的兩個梅艷芳獎座予大會展出，包括梅艷芳在「第12屆東京音樂節」得到的獎座，及「第23屆香港電影金像獎」頒發的演藝光輝永恆大獎。

他說︰「唔知道自己仲有冇下個10年幫手搞展覽。人大咗以為記性會差，但我同阿梅嘅往事太深刻，諗起時仍然心痛。佢1982年出道直至下葬，我都有幫忙，我最了解佢嘅好同唔好。她乖巧同任性事，我都一清二楚，比誰更了解佢。阿梅都係人，有開心、唔開心。我比佢大12年，佢會話我知好多事，我哋關係血濃於水。我唔信輪迴，同阿梅已冇遺憾，下世唔需要再做朋友。最好唔再見，因我哋今世已太完美。」

談到古天樂擔任主禮嘉賓，劉培基說︰「張敏儀提議我搵古天樂做主禮，我最初覺得兩個劉培基同場好奇怪，後來請朋友幫忙邀請古天樂，佢爽快答應。佢擁有世界級藝人嘅義氣，呢啲就係演藝人支持演藝界。」語畢，劉培基突然爆粗︰「嗰啲所謂死黨、老友，個個都話『我睇吓有冇期，睇吓嚟唔嚟先喇』，如果我當年脾氣唔好，一早XX咗啦﹗乜鬼老友呀﹗係古仔二話不說，不問因由，話嚟就嚟，所以佢呢啲真係世界級藝人，好有義氣，我冇辦法唔公開讚佢。今日有好多人嚟到，我真係要好好珍惜﹗」

（即時娛樂）