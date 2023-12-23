炎明熹未能躋身我最喜愛歌曲5強冇失望 想拍劇做新聞小卒 (21:27)

炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy），今日以女團After Class姿態出席活動，獲300粉絲現身支持。After Class在活動上獻唱《要為今日回憶》、《Not Givin'Up》後，Gigi又獨唱劇集《新聞女王》片尾曲《Crystal Clear》及《好想約你》。她表示與3位隊友一同演出的感覺沒生疏︰「我覺得我們合唱的感覺跟從前一樣，可以更沉穩，可惜我們沒機會合唱多幾次，希望有機會一起唱多100萬次。」Chantel希望下次有機會一同跳唱，她下月底會離港繼續學業。Yumi則說︰「我們4個一起演出當然開心，有種姊妹心在。」

談到日前的《聲夢飛行What We Become Live 2023》被指門票銷情不似預期，Windy稱沒失望，看見台下有歌迷舉起燈牌，得到大家支持已很開心。有指演唱會演出流程沉悶，她認為這個批評比較主觀，指導演和監製已花了很多心思。Gigi當晚壓軸出場，被認為唱得太少。她說︰「其實每人都有不同安排，希望我唱的兩首歌可以帶給大家歡樂，讓大家看得開心。我當晚太興奮，唱《Little Magic》時錯飆高音，很好笑。」

有網民希望《新聞女王》片尾曲能有廣東話版，Gigi說︰「希望很快會有，大家期待一下﹗可希望在《新聞女王》中飾演一角？我做新聞小卒，我對演戲有興趣，看《新》劇時會想如我跌入這個新聞世界，會是一個怎樣的人。大家有什麼想法，可留言告訴我。」《Little Magic》未能打入「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後5強，Gigi說︰「順其自然就OK，感謝投票給我的人。我預備了後備情緒，入到就開心，入不到也不要不開心。」

（即時娛樂）