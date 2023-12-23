佘詩曼望《新聞女王》奪最佳劇集 聖誕節目多不孤單 (23:18)

佘詩曼（阿佘）今日到旺角的學校出席慈善活動，跟數十名生命小鬥士在聖誕聯歡派對上打成一片，阿佘席上透過鼓勵說話發放正能量，又玩擲豆袋、猜拳遊戲送禮物，現場的大小朋友有追看劇集《新聞女王》，以「Man姐」稱呼阿佘，逗得她笑逐顏開。

阿佘表示無論工作多忙，也抽空參與慈善，做些有意義的事：「有些病患者年紀好細，我希望帶給他們歡樂，讓他們長多些健康和開心細胞積極面對人生，家長照顧病患者也很辛苦，控制情緒都很難，都需要幫他們打氣。」聖誕節是藝人搵錢黃金檔期，阿佘選擇平安夜陪伴媽媽和家人。有否約「七魔女」成員開派對？她說：「 我們已經提早食飯慶祝，因為Toby（梁靖琪）和Janet（周家蔚）都不在香港。（節日想不想脫單？）我不孤單，我有朋友，又會開派對。（追求者約你好難？）不知道，叫他們試下約我囉！」

阿佘於《新聞女王》演技出色，被指在明年1月14日舉行的《萬千星輝頒獎典禮2023》是「 最佳女主角」及「大灣區最喜愛TVB女主角」大熱，她當天本來有工作，現正努力調配時間，希望能親身到場參與頒獎禮：「我最想攞最佳劇集獎，因為大家好畀心機做，我都拍得好開心，希望可以啦，多謝大家投票。」 她直言不捨劇集播映完畢， 大讚陳山聰、馬國明演得好好：「尤其馬國明演出畀我驚喜，估不到他會為Man姐流淚，搞到我都喊。」 監製鍾澍佳有否提及開續集？阿佘說：「 這個劇本他都度了很久，能不能那麼快度到第二輯超越到第一個呢，可能要絞盡腦汁去做才可。」

阿佘聽說與林峯合演劇集《家族榮耀之繼承者》已安排明年播出，相信很快會再跟觀眾見面，希望可以承接受歡迎程度，但對《家》劇收視沒有壓力：「 我都好期待這部劇，跟老友林峯、黃浩然再合作，還有我很欣賞的余安安，大家拍得好開心。」

（即時娛樂）