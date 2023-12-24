思家大戰｜《聲夢》畢業生答問題冇條啱 李思捷︰睇你今晚都唔係好平安 (14:06)

無綫《思家大戰》第三季今晚（24日）平安夜播出新一集，請來《聲夢傳奇》第1、2屆畢業生擔任嘉賓，何晉樂（Rock）率領的「聲夢1」隊對戰侯雋熙（Duncan）率領的「聲夢2」隊。一班《聲夢》畢業生甫出場即獻唱聖誕歌，「聲夢2」打頭陣唱出《Stars of Joy》，然後輪到「聲夢1」獻唱《We Wish You A Merry Christmas》。暖場主持游莨維（一蚊Joe）化身聖誕老人助興，炒熱全場氣氛。

Rock正擔任《J Music》主持，他很開心可以主持音樂節目，除了能認識更多音樂人，還學會如何做好主持工作。曾奪「最佳男主持」的李思捷即場向Rock過兩招，他說：「做主持畀人笑唔緊要，最緊要自己性格可以展現到出嚟，畀人知道你係一個咩人，即係好似啲人望到我就知道我係一個壞人，咁咪OK啦！」

問答環節的首條問題是「講一首大人同細路都識唱嘅英文聖誕歌」，一班聲夢畢業生齊齊唱住歌答問題，李思捷更即場曬歌劇式唱功。另一條問題是「講一個觀眾知道佢英文名，但未必記得佢中文名嘅TVB演員或主持」，「聲夢2」的李茵彤（Desta）害羞地指住一蚊Joe答「Joe」。李思捷搞鬼地說：「話時話，我都唔知你中文名係咩，可唔可以大聲嗌出嚟？」一蚊Joe大聲說：「游莨維呀！」「聲夢2」的彭家賢（Zayden）回答「Coffee（林芊妤）」，思捷聞言呆一呆後說：「我諗我喺TVB 10年都未見過佢，你係咪特別留意人哋呀？留意人哋乜嘢？」Zayden笑言：「少少，做瑜伽！」

兩隊鬥到難分難解，要玩「即時死亡」定勝負！今集「終極開口中」發生罕見情况，第一位嘉賓答完問題已獲得144分，第二位嘉賓只需要拿到56分就可以獲得50000元獎金獎品，惟第二位嘉賓竟然「食蛋」收場，李思捷忍不住說：「今晚係平安夜，但我睇你今晚都唔係好平安！」

（即時娛樂）