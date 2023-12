COLLAR成員陳泳伽(Winka)在社交平台分享她受洗成為基督徒的過程,影片中的她穿上黑衫黑褲,王君馨(Grace)及一位男教友一左一右站在她身旁,將她整個人浸入池內,現場人士報以歡呼聲。Winka完成儀式後興奮大叫,開心得潛入水底。她表示︰「Just want to share with you alllll ✝️,咁值得記錄嘅人生大事,唔應該收收埋埋~God has a plan for you, A-men.」

有份幫Winka受洗的Grace說︰「好開心可以有份為你受洗。雖然唔係識咗好耐,但上帝奇妙地撮合咗我們的友誼,帶你返到祂的家裏,見證住你慢慢的成長。耶穌嘅愛大大擁抱你,聖靈嘅火大大充滿你。Hope we can keep growing in His love and wisdom together ❤️。萬事互相效力,讓愛神的人得益處,繼續為祂作光作鹽,照亮身邊每一位。Love you Winka﹗Welcome to the Kingdom 💙🙌🏻﹗」

