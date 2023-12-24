陳凱詠跨過事業愛情雙失難關 剖白拒再簽唱片公司原因 (17:34)

陳凱詠（Jace）去年因與環球唱片理念不同，未能達成續約共識而遭「雪藏」逾一年，其間更與拍拖3年的導演陳健朗分手，跌入人生低谷。捱過雪藏期的她今年9月以獨立歌手姿態重新出發，自資推出數碼專輯《Hatching》。Jace近日接受商台《星光背後》梁泰來專訪，剖白拒簽唱片公司、自資6位數出碟的心路歷程，以及與舊公司、男友分開的原因。

Jace坦言有跟其他唱片公司接洽過，但未談及細節已決定兵行險着。她表示︰「我真係好任性，開始時唔知自己想點，但我想自己經歷同學習。唔簽唱片公司唔係條件問題，係我要諗清楚要行一條點樣嘅路、做一個點樣嘅人。喺呢段時間，我想經歷同學習親自做製作，令自己成長。事業唔係我嘅所有，唔需要用搵到幾多錢去界定。今次出呢張專輯，我學到好多，雖然有好多文書處理工作，令我頭都痛埋，但辛苦捱過後，見自己學習到就好有成功感，代表我成長咗，就算最終損手爛腳，我都願意去承受。」

談到與環球唱片鬧翻主因，Jace直言沒有一個實質原因，雙方合作時發現理念不同，所以就分開。對於拒跟環球續約的傳聞，她說︰「唔係咁樣，其實中間好混沌，大家溝通上有誤會，我都講唔出最後點解會咁。」環球當日高調發聲明，Jace雖早在對方行動前知道，但也十分震驚。她說︰「我記得當時見到聲明後唔知點算好，但我冇好嬲，知道係商業決定。我好清楚自己仲想繼續喺呢行，仲好想繼續努力，做唔同嘅嘢，但當時唔知可以點做，要畀自己時間慢慢去疏理，因為我有好多時間去思考。」

至於與陳健朗分手，Jace坦言當中牽涉多個原因，沒有導火線，就如她跟環球一樣，可以是雙方理念不一，遂分開走各自的路。「始終有投放時間同感情落去段關係，分開時總會有不同情緒，但事情總會過去。恨拍拖？冇，感情生活從來唔係我第一位，我亦唔係好浪漫、好有憧憬嘅女仔。我比較獨來獨往，而且拍拖要睇緣分。」

（即時娛樂）