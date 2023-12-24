梁芷珮與北極熊擦身而過 嘆氣候暖化影響生態 (18:15)

梁芷珮主持的《北極潮什麼》，明晚（25日）起播出最後3集，她與攝影師丈夫Kenneth將遊走加拿大北極圈不同島嶼、到訪北極博物館，最後更把握機會狂買手信及DIY紀念品，為北極之旅寫上完美句號。（大會提供 / 明報製圖）

「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《北極潮什麼》，明晚（25日）起播出最後3集。上星期的第1至3集，Christy帶大家玩盡格陵蘭北極圈，先親親海豹再享受北極光放題；她與攝影師老公Kenneth將在本周的第4至6集遊走加拿大北極圈不同島嶼作極地探險，又返回挪威城巿特浪索，到訪北極博物館，並作最後衝刺狂買手信及DIY紀念品，為北極之旅寫上完美句號。

Christy會在明晚一集離開極地探險船到世界第5大島嶼，同時是加拿大最大島嶼的巴芬島（Baffin Bay）小鎮龐德恩萊特，探訪美洲原住民之一的因紐特人，了解他們的生活文化及欣賞原住民表演。育有3名子女的Christy與年輕的因紐特人打成一片，她表示拍攝片段會在香港的電視台播映，眾人即露出驚訝表情齊聲叫「Wow」，還透過鏡頭向香港觀眾打招呼，說他們也想到訪香港。Christy又到比奇島（Beechey Island）參觀18世紀時極地探險家的足跡及生活紀錄，探索極地歷史。

後晚（26日）播出的第5集，Christy將勇闖「北極熊領土」鄧達斯港（Dundas Harbour）尋覓北極熊足跡。Christy說：「我好希望見到一隻攤喺度嘅北極熊！」為安全起見，探險船專家團隊人員先持槍上岸視察環境，確定安全才讓Christy及其他乘客登岸，眾人最終遠距離看到多隻成年及幼年北極熊。Christy非常興奮，她透露與北極熊「擦身而過」的經歷：「佢哋游得好快，根本冇乜人知北極熊會喺我哋架艇附近游過！」

27日晚播出的最後一集，Christy將狂買手信，又會親手製作玻璃杯及北歐風戒指。她自爆從沒戴過結婚戒指，因此要DIY一隻獨一無二的戒指送給丈夫。節目尾聲，Christy宣揚環保信息：「開頭到北極係要嚟睇北極熊、鯨魚，睇好多唔同野生動物，去到呢度先了解到北極好需要保護，氣候暖化影響生態，之後會影響到人同原住民，係好大嘅惡性循環。」

（即時娛樂）