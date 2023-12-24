姚焯菲聖誕為家人下廚送驚喜 呼籲粉絲勿送昂貴禮物 (19:34)

姚焯菲（Chantel）今日出席《香港冬日美食節2023》時，表示這次趁學校假期回港出席活動之餘，也會灌錄新歌及拍攝MV，預計逗留至1月尾才飛返新西蘭。Chantel說不少朋友也出埠旅行，但自己會跟足傳統，與家人一起過聖誕及除夕，食飯慶祝。談到可有為家人準備禮物時，她說︰「我就是最好的禮物﹗我會親自下廚，煮意粉給家人品嘗。爸爸知道我這個安排後，十分驚喜。」Chantel透露近日收到粉絲送來聖誕禮物，她呼籲大家不要花太多錢︰「有這份心意已足夠﹗曾有粉絲送名貴首飾給我，我收到後非常不好意思﹗」

（即時娛樂）