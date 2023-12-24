羅啟豪首開個人音樂會 大批圈中好友前輩捧場 (20:30)

羅啟豪昨晚在旺角麥花臣場館舉行首次個人音樂會《與羅啟豪之冬日約會 Winter Rendezvous》，獲鄭國江、陳欣健、岑建勳、林慕德及邵音音，《中年好聲評》評判導師伍仲衡、周國豐、韋綺珊、彭家麗和張佳添，以及戰友吳大強、顏志恒、魏嘉信、丁文俊、曹敏寶、鮑聖光等捧場，無綫總經理曾志偉亦有現身為他打氣。

啟豪開騷時黐上假鬍鬚現身，以一曲《昨遲人》為音樂會揭開序幕，然後唱出Whitney Houston《I Have Nothing》、王菀之《人魚之夢》日文版及容祖兒的《連續劇》等歌曲。啟豪更首次唱出由倫永亮作曲，周耀輝填詞的個人單曲《相信 相信》。倫永亮在現場播放的片段中說︰「這是我寫給啟豪的新曲，希望大家欣賞過後會有共鳴，也希望這首歌能為啟豪的人生打開精彩的一頁。」獻唱《疾風》時，啟豪走到台下和觀眾握手、合影。

《中年》戰友龍婷以表演嘉賓身分現身，與啟豪合唱《來夜方長》，之後又獨唱《守望麥田》及《如願》。雖然跳舞不是啟豪的強項，他亦跳唱歌曲《白金升降機》和《天大地大》，完成後獲得全場掌聲及歡呼聲。音樂會尾聲時，主持許文軒走到台下問周國豐及張佳添對啟豪首次開騷的評價，周國豐說︰「聽到豪殼（粉絲暱稱）在啟豪背住觀眾飲水時大讚，說『你個股好靚』。後來我才發現聽錯，豪殼是讚啟豪的水壺好靚。」張佳添讚啟豪是個不會讓娛樂圈污染的藝人，希望他繼續戇居居下去，大家也會繼續愛他。

啟豪為這次音樂會親自設計海報，舞台上的擺設、大堂佈置和應援物資也配合主題。他說︰「雖然我有參與意見，但因我要專心練歌，這方面的設計主要由我朋友和歌迷會一手一腳包辦，我真的很感激他們配合我的願望，為觀眾帶來一個難忘的聖誕派對。」啟豪最後以一曲《特別的愛給特別的你》，為音樂會畫上句號。

（即時娛樂）