近藤真彥「登六」前澳門開騷 被粉絲掌聲感動 (22:17)

日本殿堂級歌手近藤真彥（Matchy）昨晚首度在澳門舉行《Matchy Get Macao ~ X'mas Special Concert in Macao》，是他相隔12年再度踏上舞台與港澳粉絲重聚。Matchy特別送上魔術小驚喜，打開西裝褸變出「香港」二字，他聽到台下觀眾掌聲及歡呼聲時，表示好感動想哭。

慶祝明年「登六」（60歲），Matchy正忙在日本舉行巡迴演唱，但因早前來港出席好友連炎輝的慶祝晚宴時，重遇很多香港粉絲，最後決定選擇在聖誕節前開騷與港澳粉絲重聚。昨晚一身閃粉紅西裝的Matchy狀態大勇，一出場唱出《Made in Japan》，很多粉絲企起身跟著跳。他唱完以廣東話和大家打招呼：「我返嚟喇，我係近藤真彥，今晚會由我出道的歌開始唱起。」場館內配備一個900平方米的全球最大室內永久LED顯示屏，面積相當於3個標準網球場，為是次近藤真彥演唱會觀眾提供2800萬像素的觀賞體驗。當大屏幕展開出道以來所有唱片封面時，非常震撼。

12年沒有會港澳歌迷，Matchy與團隊花盡心思，當中一連唱出廣為港澳歌迷認識、由已故天后梅艷芳改編的《夕陽之歌》及《夢伴》外，舞台上的大屏幕同時有相應視覺效果配合，有Matchy出道的青澀片段、《夢伴》配以航拍香港夜照，在唱出《Baby Rose》時，有燦爛煙花畫面配合，令現場氣氛High爆。

Matchy在歌與歌之間不時與觀眾分享，當中特別感謝歌迷一直的不離不棄：「我17歲入行唱歌，一直都遇到好多好作品，每首歌都是我的寶藏，而到我這個年紀還可以唱歌，更沒想過還可以在澳門唱，好多謝大家的支持，多謝香港及澳門粉絲。」Matchy完騷後因要趕返大阪進行聖誕演出，未能與家人多留澳門幾天，他笑言與家人因而過了一個三重聖誕：「23日在澳門感受到港澳粉絲的熱情，24日則與家人返回東京及大阪，同時享受到三個地方的不同聖誕。」

（即時娛樂）