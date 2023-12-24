姜皓文有意演而優則導 想拍貼地社會題材故事 (22:55)

姜皓文（黑哥）今年大豐收，近月6部參演電影先後上映，包括《爆裂點》、《金手指》、《潛行》、《怒潮》，在馬來西亞拍攝的《鎖戰》，還有一部賀歲片會在大馬上映。黑哥自言不敢說豐收，這些電影在疫情中拍攝，當時市道差，需要隔離，拍攝好多制肘，他都是繼續奮鬥、去衝，抱住「盡做」心態，不幸中的大幸，總算有不俗的成績。」現在拍的電影一口氣上映，他都覺得幾震撼。

他形容《金手指》是「百年一遇」的演員卡士，他的角色穿梭梁朝偉與劉德華中間，覺得自己似中彩。《爆裂點》跟陳偉霆首度合作擦出新火花，他滿意演出。《鎖戰》是他主演，跟高海寧、黃浩然與許紹雄等合演，他演開鎖佬，在日常工作中遇到案件，解開的還有人的心魔，角色有很大變化過足戲癮。

黑哥在馬來西亞特別有親切感，是他的外婆家鄉，他人生第一個電影獎項也是在大馬奪得，當年憑《拆彈專家》獲「最佳男配角」。他透露過年後有兩部戲在大馬開拍，大馬的電影市道再蓬勃，大馬電影人很願意跟香港演員、導演與製作人合作，他也希望成為橋樑的角色。

黑哥入行37年，由電視到電影，他曾想過做導演，但這崗位不簡單，是很艱巨的工作，他仍需再浸淫一些時間。他現在不時跟編劇度故事，大家希望度到好橋，將故事發酵拍成電影。他想拍貼地、社會題材的故事，可以演社會問題下的小人物角色，特技化妝的角色也有興趣。

（即時娛樂）