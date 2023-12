鄭欣宜由今年4月開始,暫停大部分演藝活動,其間她為好友許廷鏗《一場同學》拍MV,以及為動畫《星願奇緣》配音,以及曾被目睹快閃Busking,其餘時間鮮有公開露面及出席公開活動,就連Ig也甚少更新。

今天(25日)聖誕節,欣宜再次在Ig發文,今次她貼出工作以外的內容,欣宜貼了一張昔日和媽媽沈殿霞(肥姐)合照,並有感而發寫道:「聖誕節係一個與家人同你愛嘅人度過嘅節日。可能因為咁所以呢排成日夢見你。我地(哋)要好好珍惜同親人一齊渡過嘅每一個機會。Wishing you all, a very happy Christmas from my family to you.」

(即時娛樂)