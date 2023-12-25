金手指｜陳家樂發惡推撞梁朝偉 公子造型被指酷似鄧光榮 (14:32)

由梁朝偉﹑劉德華和蔡卓妍（阿Sa）等合演的電影《金手指》，將於12月30日上映。

《金手指》除了雲集好戲之人外，電影亦展現傳承精神，有實力的影壇新力量披甲上陣，陳家樂率領岑珈其、何啟華（Dee）等在戲中，組成富二代兵團，跟偉仔飾演的嘉文集團創辦人兼主席程一言，及生意拍檔曾劍橋（任達華飾）大演對手戲。家樂在戲中跟偉仔有肢體碰撞，兼且破口大罵對方，加上一身7、80年代復古造型，被莊文強導演指他酷似鄧光榮！

家樂飾演華業銀行二少爺何浩雲，戲中程一言積極招攬他入局，及後被對方弄得鋃鐺入獄。兩人首次見面，在一場富豪飯局之上，劇組美術花了不少心思，重現7、80年代夜總會現場。陳家樂為突出角色玩世不恭、財大氣粗性格，與偉仔初次見面就立刻來個下馬威，對著影帝大聲呼喝；其後又有一場，陳家樂驚覺被偉仔拖累蝕錢，憤而上門闖入他和任達華酒局，更與對方發生肢體碰撞，連續兩個場口均向影帝發惡，為了做好演出，家樂面無懼色，跟兩位影帝硬碰，家樂說：「起初劇本沒有寫得太仔細，說我應該怎樣做，但當我演嘅時候，不自覺推梁先生一下，因為我好嬲所以推佢，導演好鍾意話可以keep住，大力啲都仲得，有導演批准，我就放膽喇！」

莊文強覺得家樂在戲中造型跟鄧光榮相似，家樂榮幸說：「好多工作人員都話，我穿起呢套衫，再擸起呢個髮型，埋位演戲時，大家都話睇到鄧光榮先生模樣，我覺得好好，鄧光榮先生係我好喜歡前輩，希望我可以做得更好！」

陳家樂在戲中大膽頂撞偉仔，背後有一隊公子兵團撐腰，包括珈其、阿Dee、胡子彤、楊天宇（Angus）、徐浩昌（肥腸），幾位後輩榮幸能夠跟偉仔與華哥同場演出，他們笑言第一次埋位拍攝，偉仔直豎兩隻拇指打氣，但細想之下發現另有玄機，珈其說：「完成第一take之後，偉仔再跟我們說加油，但他只給一隻手指公，有人解畫話，（偉仔暗示）兩隻手指公係指佢畀我哋兩次機會，𠵱家只得一隻，即係只得一次機會，當那一take過去，偉仔果然沒再豎手指公，佢只係話加油。」阿Dee則表示：「坦白講，第一日埋位好緊張，綵排了1、2次，依然仲有一種緊張，再Roll咗2、3次，先開始放鬆。」

珈其在戲中演任達華兒子Johnny，有一幕跟偉仔同場對白特別多，差點考起他：「偉仔係我偶像，能夠同佢合作，我會覺得好瘋狂，偏偏我嗰啲對白好難講，試想下每一個人Title（名銜），要逐個介紹唔可以出錯，我覺得對白有鵑難搞，對著偉仔，我係興奮多過緊張！」

（即時娛樂）