妳不是她｜孖丁子朗連環咀啜 馮盈盈擔正女一因夠港女？ (15:10)

袁文傑在劇中只飾演盈盈熟客，但仍不時有意無意向盈盈發放「愛的暗號」。（大會提供）

丁子朗（丁丁）、馮盈盈（Fyy）、黃庭鋒、張頴康、車婉婉、姚嘉妮、馬貫東、郭柏妍（Rosita）、林景程、彭慧中及黃婧靈（波波）等合演的劇集《妳不是她》，今晚聖誕夜（25日）播映。

《妳不是她》以50%奇幻懸疑和100%貼地角度，探討「何謂真愛」，是百分百純港式現代愛情小品。以林信（丁子朗飾）及夏莉（馮盈盈飾）超浪漫愛情線做主打的《妳不是她》，首集即入戲肉，丁丁與盈盈將上演「甜度超標」牀戲，2人除了入戲地甜蜜對望兼攬攬，更化身接吻魚連環啜；除了連環咀嘴，丁丁會除衫展現結實胸肌，問到丁丁有沒有為該幕刻意操弗？他笑言：「拍呢套劇時間都好Chur，少咗時間做Gym，但埋位前都會谷胸肌，希望唔好太失禮，始終香港先生嚟嘛。」

首集另一亮點是靚女雲集，除了郭柏妍會在意想不到情况下、以亮眼造型亮相外，蔡嘉欣的超貼身女人味造型，亦是話題所在。在劇中飾演經紀的蔡嘉欣，對丁丁角色一見鍾情，連番進擊招數，企圖攻陷丁丁「芳心」，包括「戰鬥格」造型和步姿，以及電力十足眼神；另邊廂以型男見稱的袁文傑，雖然只飾演盈盈熟客，身邊亦女友如雲，但仍不時有意無意向盈盈發放「愛的暗號」。

《妳不是她》是監製之一的April升呢監製後首部作品，曾參與《白色強人》系列拍攝的April，笑談鎖定盈盈為女主角原因全因盈盈夠「港女」：「因為我想拍一部有香港味道嘅劇，所以我就搵盈盈，喺我心目中佢好代表到『港女』，加上佢嘅外在條件，我覺得佢係男士們唔介意拍一次拖嘅女朋友類型。」

談到丁丁劇中角色滑頭、口花、貪玩又胡亂花錢，完全符合「激死女友系列」男友，April笑言：「所以先搵丁丁演，因為佢會係嗰種幾曳都好，但大家會嬲佢唔落嘅類型，好Carry到林信嘅特質，我有少少覺得佢係不二之選。」

（即時娛樂）