荷蘭筍工｜Karen猛索女優貼身上衣 吳兆麟憶拉拉鏈事件勁怕醜 (15:39)

曾主持《橙迷狂熱》及《荷蘭好玩》的荷蘭土生土長華人張震宇（CJ），再度伙拍兩位J2ers胡敏芝（Karen）及吳兆麟（Alan），拍攝綜藝節目《荷蘭筍工》，

今晚（25日）首集播映的《荷蘭筍工》，被訪對象Daphne Laat的工作非常出位，她是一位情色片女星，即是AV女優。胡敏芝（Karen）、吳兆麟（Alan）及張震宇（CJ）實地採訪Daphne在河邊拍寫真月曆時的情况。Daphne和攝影師到達後，大方在戶外脫光換衫，反而3人顯得尷尬。

當中發生小插曲，當Daphne脫下上衣時，Karen竟搶住接兼用力索，露出滿足的神情。當Daphne要換上另一套性感短裙拍攝時，她點名Alan代為拉拉鏈，最終Alan尷尬完成任務。

Daphne受訪時透露老公跟家人，都非常支持自己當女優興趣，她說︰「同丈夫約法三章，當他要求停時就會停。」她表示荷蘭人很開通，自己亦不理會外人眼光。CJ補充表示荷蘭家庭教育，自少就會鼓勵小朋友追夢。

Alan受訪時講到被要求代拉拉鏈時，他笑言記憶很模糊︰「當時係好怕醜，佢影相都不敢直視。周圍有路人行過，Daphne若無其事，反而自己衝擊好大。原來佢仲有一名10歲嘅小朋友，喺外國係比較開通。」至於Karen當日仿如Daphne的小助理，被問到她為何「搶聞」對方上衣時，她解釋︰「因為我覺得好香。」

（即時娛樂）