RubberBand聖誕開騷 黃心穎未露面 泥鯭稱暫擱置度蜜月 (16:24)

樂隊RubberBand（RB）合共6場《RubberBand Juntos音樂會》，昨晚（24日）於九展舉行，跟樂迷共度平安夜，氣氛熾熱，甫開始已引全場站立跳舞，結他手阿正太太，也偕同女兒捧場。主音6號獻唱聖誕歌應節，並祝願大家聖誕及新年快樂時，提到特意重返這個場館開騷，要在明年清拆前留個集體回憶。

6號指過去3年，快得似過了一個世紀，雖然人大了面對事物變得麻目，但都不能獨善其身，近來見盡的畫面感到吃不消：「RB帶條橋來讓大家望出去，在遠方的人未必那麼幸運，希望能將歌曲傳送到巴勒斯坦和烏克蘭。」當唱《瞬間看地球》、《海地》，大熒幕播出戰爭畫面，最後更打出字句，盼戰爭停火讓百姓回到家園。

6號表示今年做巡演，好開心重遇很多朋友，也得到很多新看法，儘管面對不圓滿，只要秉持信念，學習成長，終有一日成功，他說：「新一年快到，舊的事抹了它，低潮已過去，我們一起向前望，Everything will be ok。」

RB完騷後受訪，6號表示爭取到聖誕黃金檔跟樂迷共聚，見到樂迷反應熱烈，非常滿足：「之前2、3年都要戴口罩，今次是第一次解除口罩演出，有點感觸，很開心見到大家都健康。」阿偉指大時大節在工作中度過，多謝各成員的家人支持，阿正續說：「我3歲女兒戴耳塞來睇騷，也有入後台探班，之前做巡迴太太和女兒都陪住我，辛苦他們。」泥鯭太太黃心穎未露面，他表示太太會捧場，但拒透露是那一場。問到心穎爸爸病逝，影響了婚後度蜜月？他承認因家事暫時擱置計劃，太太都需要時間處理心情。

6號感謝團隊奮鬥，今年做到巡演和趕及推出新唱片，是豐盛一年。至於新年願望，阿偉爆阿正想到日本演出，阿正表示巡唱後想踏足更多地方，希望可參與不同音樂節，及在外地錄音，阿偉說：「雖然剛出新碟，但也要開始構思下一張唱片，阿正有很多想法，已寫了不少歌。」

（即時娛樂）