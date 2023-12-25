許廷鏗平安夜開騷 顧住Sell新碟 又忘記倒數迎聖誕 (17:07)

許廷鏗（Alfred）成立個人公司後，首個戶外演唱會「SANTA JAMBOREE音楽生活祭リ」，於12月24日至26日，假西九竹翠公園舉行。

適逢昨晚頭場是平安夜，特別將開場時間延至晚上9時30分舉行，為跟歌迷倒數迎接聖誕，但最後出現「蝦碌」，因為Alfred太興奮介紹自己CD Boxset，踏入凌晨而不知道，有聽觀眾大叫才知道過鐘，他說：「已經到咗喇？Merry Christmas!我每年倒數都出現呢啲狀况，好搞笑。」

Alfred為配合聖誕氣氛，演唱會唱第一首歌《青春頌》時，刻意穿上胸前打了大蝴蝶結的粉紅上衣，就像聖誕禮物送給觀眾。今次演唱會Alfred有幾首歌都是跳唱演出，觀眾讚Alfred大有進步。昨晚天氣寒冷，但現場氣氛暖笠笠，觀眾整晚表現熱情，不斷揮動手上星星燈，半場過後全場觀眾企起身，跟Alfred又唱又跳，當Alfred行至台邊，觀眾更遞上手機給他要求合照，Alfred亦貼心接過手機跟觀眾自拍。

嘉賓方面，頭場有做完手術的楊安妮（WinWin），她與Alfred合唱《假面具》，WinWin與Alfred跳唱，Alfred表示好多謝WinWin休養其間，仍然堅持做嘉賓，WinWin亦好感動，她表示能再一次在Alfred演唱會演出，真的要多謝對方；陳慧敏由澳門來港為Alfred演唱會擔任嘉賓，合唱《最後一對北極熊》，現場飄下雪花，白濛濛一片，為寒冷平安夜增添節日氣氛。

吳林峰以神秘嘉賓身分壓軸出場，並與Alfred合唱《童年》，吳林峰搞笑表示好緊張，因為事前要保密，Alfred表示他跟吳林峰有協定，承諾以後每一隻碟都有吳林峰作品。吳林峰則說：「好多謝許廷鏗每次喺舞台上都同我分享，第一次畀人聽到我嘅歌聲，或畀人認識我係歌手，就係因為有許廷鏗，我亦對佢承諾，之後佢有需要，我亦一定會幫佢寫歌。」

（即時娛樂）