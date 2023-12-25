城城小齊家棟爆廢中金句 胡定欣舞刀損手 姜大衛自毁形象 (17:47)

郭富城、任賢齊、林家棟及張可頤合演的電影《臨時劫案》，多款個人及組合海報今日（25日）發布，無論外觀及演出都甚為破格的郭富城，以爆趣驚喜造型現身，城城在戲裏跳脫無常，金句字字鏗鏘，透過早前發布的宣傳片，了解到城城是聘請兼職幫手打劫的賊王，但打劫都會講道理﹑講禮貌﹑有堅持和重原則。海報除了打着電影主題「今個龍年 逼人富貴」，還有演員在戲中惹笑金句。

今次推出10多款驚喜海報，除了有郭富城（飾演梅藍天）的騎呢打劫look，配合其對白金句：「你劫我！我劫你！啱晒數！」還有任賢齊（飾演冇用輝）的驚青走佬造型，配合其戲中對白：「我好人做唔好，壞人又做唔到。」讓觀眾見證小齊如何將廢中演繹得淋漓盡致；林家棟（飾演笠水）將其演繹貪婪怕事的士司機角色，演得抵死啜核，其對白透露：「咁認真，把鬼咩？我點知你邊袋錢啫？」可見其做事求求其其，廢得極致。

其他海報還包括戲中姜大衛、姜卓文，飾演家棟老婆、鮑起靜新抱的胡定欣，海報展示婆媳鬥法；最正直相信是張可頤、梁仲恆兩個警察，其他出現的還包括王敏德、林雪、符家浚、張松枝等。

飾演孕婦的胡定欣，其角色經常被奶奶激得情緒高漲，她表示：「拍攝時嗌到成條邨都聽到，放盡嚟嗌。」定欣表示好開心第一次與家棟合作，雖然說話不多，但感覺對方是個細心好拍檔，定欣說：「我哋本身唔認識，但係佢都喺旁邊提點我，帶我入戲。」定欣透露，第一場戲在茶餐廳拍攝，情緒演繹已經甚為激動，她說：「要動胎氣生得，又揸住刀，都有𠝹損咗手，但都ok好好玩。而今次我入行同鵬哥（盧海鵬）第2次合作，上次係十幾年前，今次好開心且同鵬哥、家棟、鮑姐合作。」

姜大衛透露，今次有份參與演出有多項原因，他說：「呢部戲係我細佬（爾冬陞）監製，部戲又有郭富城、林家棟、任賢齊，又有我個仔，導演講故事畀我聽，我係接賊贓，幫壞人租槍、租打劫器材，個人計算又縮骨，自以為好叻，所謂老闆仔，唔係好人，自己感覺好似破壞咗自己幾十年形象，有場戲幾搞笑，留待大家去睇。有一個中槍鏡頭，我以為夠位，點知跌落去撞親個頭，好彩頂帽遮住，如果唔係都會爆缸。齣戲黑色幽默有啲搞笑，有啲認真，幾好玩。」

姜卓文表示，與爸爸合作，當然好開心，他說：「之前都合作過兩次，我哋拍過廣告及小製作，比較多對手戲，而今次比較少，但係喺現場見到佢做戲，佢又見我做戲好開心。」姜大衛說：「我哋今次ending戲一齊拍攝，亦係今部戲唯一同場，估唔到仲要係槍戰，好彩導演冇安排我打死佢。」姜仔不孝笑言：「好可惜導演冇安排我打死佢。」

（即時娛樂）