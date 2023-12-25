四代同堂撐場 甄濟如盼跟爸爸及細佬組Family Band (19:34)

甄子丹與太太汪詩詩大女甄濟如（Jasmine）出道樂壇半年，今天（25日）聖誕節首次在港公開演出，於尖沙咀商場戶外空間舉行《"YouTube Music Live"》，一口氣連唱8首中英文歌，包括聖誕歌及其作品，吸引不少市民圍觀，包括其父母、太婆、婆婆、弟弟、表姨湛琪清四代同堂，以及前港姐劉倩婷、名模琦琦與女兒任晴佳同來舉牌支持，場面熱鬧，但任晴佳相當低調，刻意避鏡頭，不願搶Jasmine鏡。

星二代Jasmine遺傳爸爸音樂細胞，初次在港登台大騷靚聲，表現淡定，但她獻唱過後，談及演出心情既緊張又興奮：「今次親友一齊來現場看我表演，是很特別和開心活動，我都好享受。」騷後她受訪時，自評表現值85分：「我對自己有信心，因為騷前已練了1個月，覺得唱得OK，但有少少緊張，聽到自己歌聲有點震，相信要多表演汲取經驗，會變得更好。」

至於父母是否為了她的演出而取消聖誕旅程？她說：「是的，弟弟都沒有投訴，因為爹哋、媽咪和弟弟都成為我的超級粉絲，今日用這方式過聖誕，真是很特別經歷。」

弟弟甄濟嘉（James）都是鋼琴好手、爸爸熱愛唱歌、鋼琴，有沒有想過組隊玩音樂？Jasmine笑說：「想呀﹗可以組Family Band，我們有傾過，覺得可以玩下，弟弟比較怕羞，我會嘗試回去訓練他，我以前都怕醜，現在變得活躍，到時媽咪可以擔當舞蹈員加入。」她又稱阿姨汪圓圓一家因早已安排旅程，故未能捧場，但為表誠意，出發外地前已欣賞她綵排。

（即時娛樂）