叱咤預測｜MC林家謙Ian男金爭崩頭 李幸倪首奪女金在望 (21:57)

馮允謙和陳柏宇在叱咤男歌手三甲仍有力一拼。（資料圖片）

《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》下周一（1月1日）於亞博舉行，叱咤男﹑女歌手和組合，每年都爭持激烈，叱咤我最喜愛的男﹑女歌手﹑組合及歌曲，同樣鬥得難分難解。

前天（23日）叱咤903專業推介公布第51周排行榜，冠軍歌為MC張天賦《救命稻草》，亦是他今年第3首叱咤冠軍歌，跟陳卓賢（Ian）和陳柏宇（Jason）同樣有3首叱咤冠軍歌。MC另外2首歌殺入前5名，Ian亦有2首十大上榜歌，由於林家謙和馮允謙各有2首冠軍歌，林家謙另外3首歌也是亞軍位置，據目前走勢，「男金」是MC﹑Ian和林家謙之爭。

女歌手方面，李幸倪（Gin Lee）近乎封盤，首奪「女金」在望，兩首叱咤冠軍歌《Dum Dum》與《企好》，另有三首上十大榜。反而銀獎及銅獎爭餐飽，陳蕾﹑Serrini和新力軍邱彥筒（Marf），同樣有望躋身女歌手三甲，她們暫時各有1首叱咤冠軍歌，而Marf另外3首派台歌殺入前5名，跟兩位前輩派台歌成績旗鼓相當。

組合方面，Dear Jane如無意外重奪金獎，銀銅獎則是Lolly Talk﹑樂隊RubberBand﹑The Hertz之爭，不過COLLAR後勁凌厲，除了《Speak Love》成為冠軍歌外，另一首派台歌《Atypical》亦已上榜，有望後來居上。

（即時娛樂）