許志安澳門開騷自封「Uncle安」 感激粉絲陪伴30載 (19:57)

許志安在澳門騷自彈自唱《今年沒聖誕》，而他的歌迷亦辦聖誕應援支持偶像。（大會提供）

《Andy Hui許志安Human Live》演唱會經過年中新加坡站後，前天（23日）來到澳門站，與粉絲提早過聖誕。全場滿座，有不少香港歌迷專程到澳門支持偶像，粉絲們非常有心思，做了應援聖誕曲奇等食物和飲品，令他更落力演出。

許志安唱出《一步一生》為個唱掀序幕，然後一口氣唱出幾首作品：《半天假》、《愛你》，緊接還有首次Live唱新歌《與自己和解》，以及《人與人之間》。這次演唱會曲目，與之前新加坡站有所不同，許志安希望在每個地方演出，都會有一些新意，是次準備了經典金曲medley向樂壇前輩包括梅艷芳﹑林憶蓮﹑陳百強等致敬，他唱出《親密愛人》、《至少還有你》、《深愛著你》、《愛的替身》和《追憶》，令觀眾非常感動。其實感動的不只是觀眾，安仔也是：「歌迷陪伴支持我有30多年，我已成為『Uncle安』，多謝大家對我不離不棄，這個聖誕節感到特別溫暖！」

除了樂壇前輩的經典金曲外，還有許志安耳熟能詳金曲，包括：《男人最痛》、《爛泥》、《唯獨你是不可取替》以及《我的天我的歌》，帶給樂迷滿滿回憶，現場更不時有大合唱。

適逢聖誕節，許志安安歌時自彈自唱《今年沒聖誕》：「好開心聖誕前夕同大家度過難忘晚上！」之後，更有現場點歌大合唱，觀眾每點一首，許志安就即唱一首，《眼前一亮》、《心血》《心靈相通》、《昨遲人》、《一家一減你》，到最後以《世紀末煙花》為當晚演唱會劃上圓滿句號。

（即時娛樂）