黃心穎父親本月14日離世,享年75歲,黃心穎事後向傳媒證實父親死訊,當時她表示一家人好傷心,暫不想有任何回應。事隔近2周,黃心穎心情稍為平復,昨晚(25日)聖誕節到九展欣賞RubberBand演唱會兼撐老公黎萬宏(泥鯭)的場,首次以「黎太」身分睇騷的心穎在社交平台貼片和相片,相中她和老公泥鯭頭貼頭展露笑容合照,十分甜蜜,心穎寫道:「Christmas well spent,每次都會錄呢一句. Thank you for the wonderful music!」

(即時娛樂)