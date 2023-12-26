劉德華率《潛行》全員亮相北京首映禮 彭于晏被催早日「脫單」 (14:10)

由劉德華監製兼主演的電影《潛行》，昨日（25號）在北京舉行首映禮，華仔率領林家棟、彭于晏、劉雅瑟、任達華、姜皓文、林雪、朱鑑然和劉俊謙等出席。。

全員穿上一系列寫上《潛行》大字的灰色衞衣，浩浩蕩蕩現身首映禮，他們一連跑9個戲院跟傳媒和觀眾見面，分享觀後感，來一次最「狠」的互動。華仔、彭于晏和劉雅瑟成為現場觀眾的焦點。

彭于晏（Eddie）被主持當眾催婚，當Eddie跟現場觀眾打招呼時，祝大家單身的早日「脫單」找到另一半，並以「行」字喊出電影口號：「潛行！潛行！明年愛情一定行！」主持聞言對他笑說：「你先看看你自己吧！」這番話令Eddie靦腆的以笑回應，不敢再多說，場面搞笑，成為最「狠」笑點。

向來調皮搞鬼的Eddie是團隊中的開心果，前兩天有一位觀眾跟他互動時，對方要求Eddie跟他說一句：「彭于晏你好！」最初他也莫名其妙，後來才知道原來那位觀眾跟他同名同姓，名字也叫彭于晏，讓他感到意外驚喜，兩人互動後，其他觀眾立持起哄說自己是江門彭于晏，自稱來自不同地方的「彭于晏」也紛紛現身叫囂，最後連西安劉德華又出現，氣氛熱鬧。

擔任動作導演的錢嘉樂也點名讚Eddie，經過這次合作後，發現他的身手不錯，絕對可以成為新一代「動作擔當演員」，給錢嘉樂這一說，Eddie馬上動起來，一下子來一個翻滾吧Eddie動作，華仔也笑說：「輸給你了！」

華仔在首映禮上戴角色中的黑框眼鏡現身，當觀眾指他為什麼在戲中要那麼「狠」的手段對身邊的朋友，他二話不說把眼鏡除下，為自己辯說：「除下眼鏡的我就是暖男，你問我身邊劉雅瑟便知道！」

提到成為華仔戲中太太，劉雅瑟滿足說：「沒想到我能夠夢想成真，而且可以跟家棟哥來一次反擊。因為之前跟家棟合作《智齒》不停給他虐打，連正眼看他也敢，但這次不同了，我可以抬頭看他，因為我是他的『大嫂』，華哥的太太！」

（即時娛樂）