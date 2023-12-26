RB演唱會第2場 泥鯭孖隊友走近觀眾席：我要唱歌呀 (14:48)

樂隊RubberBand（RB）昨晚聖誕夜（25日），在九展Star Hall舉行《Juntos音樂會》第2場演出。在頭場坐在Drum Set的泥鯭，昨晚特別應樂迷要求，走出T台與大家互動，而樂迷的熱情，令RB完場後來個真Encore，令人喜出望外。

樂迷在聖誕夜與RubberBand度過，令6號非常感動，感謝大家到來，並表示：「我哋第一次征服T型舞台，見到阿正、阿偉同Jason Kui都走出嚟畀大家見下，但好似爭咁個，大家係咪好想見下呢位金頭佬呢？」

染了一頭金白頭髮的泥鯭此時走到T台，6號問他在後面悶不悶，泥鯭即說：「唔悶，仲睇到好多嘢。今（昨）日第二場，昨（前）日完場之後，聽到有啲歌迷講，叫我出嚟多啲，成日得你哋3個，但係我走出嚟，你哋幫我打呀？但今（昨）日大家爭取到喇！」話雖如此，泥鯭說了數句後，6號便要他回去繼續打鼓，但泥鯭道：「我要唱歌呀！大家繼續爭取呀！」

現場樂迷熱烈喝求，令泥鯭在尾聲時拿起結他，與隊友來個Acoustic演出。當泥鯭走到T台盡頭與6號會合時，6號突然跪低，為泥鯭摺褲腳，原來泥鯭為方便打鼓，將一邊褲腳捲起，6號見狀即細心為隊友整理服裝，場面窩心。

泥鯭分享心聲：「其實坐喺後面係好悶，𠵱家成功爭取到啲兄弟畀我出嚟唱歌，但其實都係6號唱，不過我哋都有個傳統，喺做《呢度》音樂會嘅時候，我哋有個細台，同大家好近，我哋都好鍾意呢種感覺，希望今（昨）日聖誕夜將呢個感覺帶番畀大家。」RubberBand隨即唱出《Easy》一曲，全場也跟著拍和，氣氛和諧又有愛。

昨晚在唱過新專輯同名歌曲《Juntos》後，音樂會本應結束，但樂迷熱情Encore，一直未肯離去，令RB再次走到舞台上，6號感動地道：「太熱情喇大家！琴（前）晚呢隻歌大家冇乜反應，陣間睇下你哋又會係乜嘢反應，就估計到你哋幾時開始喜愛我哋喇！」然後RubberBand便唱出《遊車河》一曲，全場跟著拍和大合唱，台上台下打成一片，唱罷阿正、泥鯭及Jason Kui更興奮得向台下拋出毛巾，音樂會亦在氣氛高漲的一刻結束。

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（即時娛樂）