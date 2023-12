next

張繼聰和太太謝安琪(Kay)平時工作忙碌,但剛過去的平安夜和聖誕節,阿聰和Kay陪仔女一同慶祝,Kay昨晚在Ig貼出囝囝張瞻和囡囡張晴的兄妹合照,以及分享一家四口慶祝聖誕照片,Kay大讚囝囝雖然已經大個仔,有自己的社交圈子朋友,但他今年選擇陪屋企人過聖誕,又陪Kay買聖誕禮物及和家人歎聖誕大餐,Kay感觸說:「瞻瞻小小嘅舉動,已經令我好感動,我覺得我個仔真係大個喇﹗多謝你,我嘅乖仔瞻瞻,Merry Christmas Mommy and daddy love you so much﹗」

另外,前晚Kay和囡囡身穿純白母女裝,一齊唱聖誕歌,阿聰化身聖誕老人彈結他為母女伴奏,年紀細細嘅張晴表現淡定,歌喉也深得媽咪真傳,人靚聲甜。

(即時娛樂)