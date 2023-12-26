黎淑賢離世｜前夫盧惠光感愕然 2周前才通電 未察覺異樣 (17:07)

前亞姐黎淑賢（Bonnie）今天（26日）驚傳北角家中燒炭身亡，Bonnie生前歷兩段婚姻，和盧惠光於1998年奉子成婚，2人育有兩兒，分別24歲和18歲，但他們在2006年離婚；在2007年Bonnie再婚，嫁給美容醫生許智政，婚後育有兩子，分別16歲和11歲。

盧惠光接受《明報》訪問時表示，從兒子口中得知前妻離世，感到愕然和惋惜：「兒子在醫院打電話給我，說『媽咪走咗了！』我說有什麼要幫手。我和前妻一直都有電話聯絡，大概兩星期前都有通話，內容都是兩個仔讀書話題，當時她語氣平靜，不覺有異樣。」

同是亞姐出身的羅霖，對於Bonnie離世也感到突然：「剛剛看了新聞，太突然啦真係，朋友剛告訴我新聞，太突然，願她得到安息。」

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（即時娛樂）