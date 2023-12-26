黎淑賢離世｜《法與情》成遺作 曾報讀寶石課程增值自己 (17:49)

前亞姐黎淑賢（Bonnie）在北角家中燒炭，由丈夫揭發並送院搶救，經搶救後證實不治。Bonnie在2002年參演電影《反收數特遣隊》後，便淡出幕前，直至近日播出的ViuTV劇集《法與情》，驚現Bonnie身影，劇中她飾演張立基的太太「梁麗娟」，2人在首集已現身一場法庭戲，雖然戲分不多，但2人久未拍劇，為觀眾帶來驚喜，惜該劇變Bonnie遺作，當時有網民問她是否復出，Bonnie回覆對方時表示是玩票性質。

有份參演的張立基聞Bonnie死訊感愕然，他接受《明報》訪問時說：「之前同佢未合作過，唔係好熟，聽到消息都好可惜同愕然。（相處如何？）佢份人好靜，不過都好友善，唔使埋位時佢會篤住手機，當時唔覺得佢有乜嘢。」另外，Bonnie在1996年曾參與電影《古惑仔3隻手遮天》，她在戲中的性感演出，令人印象難忘。

除了玩票性質拍劇外，近年Bonnie也進修課程，包括報讀寶石課程增值自己，今年7月她還成功畢業，當時她留言稱已完成最權威寶石學院之一古柏林學院的專業彩色寶石課程的二級課程：「人生就像一場旅程，今天是課程結束也是開始，因為還有最後一級課程，我會努力開拓寶石世界。」

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（即時娛樂）