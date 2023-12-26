黎淑賢離世｜傳Bonnie現任老公收「來生再見」短信 (18:13)

有傳黎淑賢現任老公許智政，今早曾收到「來生再見」短信。（Ig圖片）

盧惠光前妻兼前亞姐黎淑賢（Bonnie）今早被證實在北角雲景道寓所燒炭，經搶救後證實不治，死訊曝光後不少網民在其社交平台留言悼念，嘆愕然和惋惜。

消息指Bonnie生前患抑鬱症長達20年，病情時好時壞，定期要律敦治醫院接受治療，而昨晚聖誕夜她跟友人在家中開BBQ派對賀佳節，眾人盡興至凌晨3時許才離開，當時Bonnie未有異樣，直到今早（26日）6時許，Bonnie老公許智政收到她的WhatsApp短信，並表示「來生再見」，許立刻趕返北角屋企，當時他發現Bonnie倒臥睡房牀上，面朝向天，已失去反應，而Bonnie身旁有一個燒過的炭爐。

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（即時娛樂）